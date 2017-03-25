ORDU

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, halk oylaması kampanyası süreci kapsamında geldiği Ordu'nun Gölköy ilçesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Otogar meydanında vatandaşlara hitap eden Kurtulmuş, 16 Nisan'da bir referanduma gidileceğini, bu halk oylamasında bir şahıs ya da partinin seçilmeyeceğini, bunun Türkiye'nin geleceğinin, hangi istikamete gideceğinin seçimi olduğunu söyledi.

Ordulu ve Gölköylüler'den 16 Nisan'da çok kuvvetli "evet" oyu beklediklerini dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'de en yüksek oranda "evet"in Ordu'dan çıkacağına inandığını ifade etti.

Türkiye'deki referandum kampanyasına Avrupa'daki bazı ülkelerin de katılarak "hayır" cephesinde yerlerini aldığına vurgu yapan Kurtulmuş, vatandaşların bu uygulamaları iyi görmesini istedi.

"Güçlü bir Türkiye olur"

Hollanda'da, Türkiye'nin bakanına destek için toplanan vatandaşlara polislerin at ve köpeklerle müdahalesini de aktaran Kurtulmuş, o görüntülerin hiç bir zaman unutulmaması gerektiğini söyledi.

"Hayır" kampanyasına destek vermek, "evet" kampanyasının önüne geçmek için bu uygulamaların yapıldığını belirten Kurtulmuş, ayrıca bazı Avrupa ülkelerindeki gazetelerin de Türkçe manşetler atarak "hayır" kampanyasına destek verdiğine dikkati çekti.

Numan Kurtulmuş, PKK sempatizanlarının, teröristlerin "hayır" kampanyaları yapmalarına da Almanya'da müsaade edildiğinin altını çizerek, "Almanya, İsviçre, Hollanda, Avusturya, benim Gölköylü vatandaşım 'evet' derse sana ne, 'hayır' derse sana ne? Bunlar, bu aziz milleti bir şeyden anlamaz zannediyorlar. Cümle alem Türkiye'ye kilitlenmişler, 'aman ha evet çıkmasın' diyorlar. 'Evet' çıkarsa ne olur? Güçlü bir Türkiye olur. Türkiye, ayaklarındaki prangalardan kurtulur, yoluna koşar adım devam eder. Onun için 16 Nisan'da 'evet' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Karar alabilen bir Türkiye olsun istiyoruz"

Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde düzenlediği programlarda milletin, yükselen bir şekilde "evet" demeyi sürdürdüğünü ifade eden Kurtulmuş, anayasa değişikliğinin neden yapıldığına ilişkin de açıklamalarda bulunarak, mevcut sistemin hastalıklarından kurtulmak için tam zamanında bu anayasa değişikliğinin TBMM'den geçerek, milletin oyuna sunulduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Yeni bir sistemi getiriyoruz. Bu sistemde vesayetçi ve çatışmacı ortam yok, yönetimde çift başlılık yok, siyasi kriz yok, darbe yok, birtakım kirli siyaset pazarlıkları yok, ekonomik krizler yok. Bunların hepsi geride kalıyor. Şimdi yeni, güçlü Türkiye, karar alabilen bir Türkiye olsun istiyoruz." diye konuştu.

