Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
TFF, Antalyalı sporseverlere teşekkür etti
TFF, Antalyalı sporseverlere teşekkür etti
Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını tamamladı
Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını...
UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza
UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza
'Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden edebilir'
'Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden...
'Somali'de 343 kişi hayatını kaybetti'
'Somali'de 343 kişi hayatını kaybetti'

Bunlar, bu aziz milleti bir şeyden anlamaz zannediyorlar

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Avrupa ülkelerinin Türkiye aleyhindeki uygulamalarına ilişkin, "Bunlar, bu aziz milleti bir şeyden anlamaz zannediyorlar. Cümle alem Türkiye'ye kilitlenmişler, 'aman ha evet çıkmasın' diyorlar." dedi.

Bunlar, bu aziz milleti bir şeyden anlamaz zannediyorlar

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Avrupa ülkelerinin Türkiye aleyhindeki uygulamalarına ilişkin, "Bunlar, bu aziz milleti bir şeyden anlamaz zannediyorlar. Cümle alem Türkiye'ye kilitlenmişler, 'aman ha evet çıkmasın' diyorlar." dedi.

25 Mart 2017 Cumartesi 17:09
2 Okunma
Bunlar, bu aziz milleti bir şeyden anlamaz zannediyorlar

ORDU

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, halk oylaması kampanyası süreci kapsamında geldiği Ordu'nun Gölköy ilçesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Otogar meydanında vatandaşlara hitap eden Kurtulmuş, 16 Nisan'da bir referanduma gidileceğini, bu halk oylamasında bir şahıs ya da partinin seçilmeyeceğini, bunun Türkiye'nin geleceğinin, hangi istikamete gideceğinin seçimi olduğunu söyledi.

Ordulu ve Gölköylüler'den 16 Nisan'da çok kuvvetli "evet" oyu beklediklerini dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'de en yüksek oranda "evet"in Ordu'dan çıkacağına inandığını ifade etti.

Türkiye'deki referandum kampanyasına Avrupa'daki bazı ülkelerin de katılarak "hayır" cephesinde yerlerini aldığına vurgu yapan Kurtulmuş, vatandaşların bu uygulamaları iyi görmesini istedi.

"Güçlü bir Türkiye olur"
Hollanda'da, Türkiye'nin bakanına destek için toplanan vatandaşlara polislerin at ve köpeklerle müdahalesini de aktaran Kurtulmuş, o görüntülerin hiç bir zaman unutulmaması gerektiğini söyledi.

"Hayır" kampanyasına destek vermek, "evet" kampanyasının önüne geçmek için bu uygulamaların yapıldığını belirten Kurtulmuş, ayrıca bazı Avrupa ülkelerindeki gazetelerin de Türkçe manşetler atarak "hayır" kampanyasına destek verdiğine dikkati çekti.

Numan Kurtulmuş, PKK sempatizanlarının, teröristlerin "hayır" kampanyaları yapmalarına da Almanya'da müsaade edildiğinin altını çizerek, "Almanya, İsviçre, Hollanda, Avusturya, benim Gölköylü vatandaşım 'evet' derse sana ne, 'hayır' derse sana ne? Bunlar, bu aziz milleti bir şeyden anlamaz zannediyorlar. Cümle alem Türkiye'ye kilitlenmişler, 'aman ha evet çıkmasın' diyorlar. 'Evet' çıkarsa ne olur? Güçlü bir Türkiye olur. Türkiye, ayaklarındaki prangalardan kurtulur, yoluna koşar adım devam eder. Onun için 16 Nisan'da 'evet' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Karar alabilen bir Türkiye olsun istiyoruz"
Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde düzenlediği programlarda milletin, yükselen bir şekilde "evet" demeyi sürdürdüğünü ifade eden Kurtulmuş, anayasa değişikliğinin neden yapıldığına ilişkin de açıklamalarda bulunarak, mevcut sistemin hastalıklarından kurtulmak için tam zamanında bu anayasa değişikliğinin TBMM'den geçerek, milletin oyuna sunulduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Yeni bir sistemi getiriyoruz. Bu sistemde vesayetçi ve çatışmacı ortam yok, yönetimde çift başlılık yok, siyasi kriz yok, darbe yok, birtakım kirli siyaset pazarlıkları yok, ekonomik krizler yok. Bunların hepsi geride kalıyor. Şimdi yeni, güçlü Türkiye, karar alabilen bir Türkiye olsun istiyoruz." diye konuştu.
 

AA

Anahtar Kelimeler:
Numan KurtulmuşMilletönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstikrar Türkiye için ekmek kadar, su kadar önemli
İstikrar Türkiye için ekmek kadar, su kadar önemli
Kamu ekonomisindeki büyümeyi aşağı çekmemiz lazım
Kamu ekonomisindeki büyümeyi aşağı çekmemiz lazım
CHP, hükümet etme sistemimizin bozulmasına neden oldu
CHP, hükümet etme sistemimizin bozulmasına neden oldu
Kılıçdaroğlu: Hepimizin 16'sında sandığa gitmesi lazım
Kılıçdaroğlu: Hepimizin 16'sında sandığa gitmesi lazım
Darbe tehditleri ortadan kalkmasın istiyorlar
Darbe tehditleri ortadan kalkmasın istiyorlar
Başbakan Yıldırım: Bu anayasa artık yürümüyor, yolda kalıyor
Başbakan Yıldırım: Bu anayasa artık yürümüyor, yolda kalıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ