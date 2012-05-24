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Bu ziyaret tarihimizde ilk

Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın son dönemde Uygur bölgesini ziyaretlerini değerlendirdi.

Bu ziyaret tarihimizde ilk

Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın son dönemde Uygur bölgesini ziyaretlerini değerlendirdi.

24 Mayıs 2012 Perşembe 16:25
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Bu ziyaret tarihimizde ilk
TBMM

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, TBMM Genel Kurulu'nda,  gündemdışı konuşmalara Hükümet adına yanıt verirken, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın son dönemde Uygur bölgesini ziyaret ettiğini belirterek, ''Bu tarihimizde ilktir. Daha önce bu düzeyde ziyaretler yapılmamıştı. Ayrıca Nevruz kutlamalarında da oradan bir heyet gelmişti'' dedi. 

Bölge çevre açısından çok kötü
CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü de gündemdışı konuşmasında, Çorlu'da birinci sınıf tarım arazine çöp gazından enerji üretmek için lisans başvurusu yapılmasına karşılık daha sonra  en büyük tehlikeli atıkların gömüleceği tesise dönüştüğünü söyledi.  
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuşmaya Hükümet adına yanıt verirken, konuyu ilgili bakanla konuşacağını belirterek, ''Ortaya çöp ve zehirli atıklar çıkıyor. Bunların bertaraf etmesi gerekiyor. Hiç kimse hiçbir yere çöp döktürmek istemiyor. Bunlara yer bulunamadığı için kanun değişikliği yaptık. Katı atıkların bertaraf olması lazım. Ergene havzası, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli çevre açısından çok kötü durumda. Hiçbir belediye atık su bertaraf tesisi inşa etmemiş. Ergene ve bölgeyi elbirliğiyle çiçek gibi yapmamız lazım'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 08:26
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