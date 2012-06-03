MERSİN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'in Erdemli ilçe belediyesince bu yıl 24'üncüsü, Erdemli Talat Göktepe Çamlığı'nda düzenlenen ''Türkmen Şöleni''ne katıldı.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin kültürüne sahip çıkmak amacıyla yapılan bu tür etkinlikleri çok önemli bir kültür hizmeti olarak gördüğünü söyledi.

AK Parti döneminde bölücülük ve terör sorununun içinden çıkılmaz bir hal aldığını iddia eden Bahçeli, ''Başbakan Erdoğan'ın yanlış politikaları, küresel güçlerin dayatmalarıyla girdiği engebeli yol, milletimizi meçhule doğru götürmektedir. Bu vatan bize ikram değildir, birilerinin bağışıyla elde edilmemiş, masa başında alınmamış ve böyle de kimseye bırakılmayacaktır" diye konuştu.