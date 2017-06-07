Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97905
ALTIN
146.982
DOLAR
3.5338
STERLIN
4.5785
EURO
3.9834
Demet Bölükbaş
Demet Bölükbaş
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka yönetecek
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka...
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu ileri sürüldü
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu...
Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik düzenlemeye aykırı çıktı
Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik...
Arabalı vapurda yeni dönem
Arabalı vapurda yeni dönem

Bu son zamanlarda yaşadığımız en tehlikeli gelişme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Katar ve bazı Körfez ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Bu son zamanlarda yaşadığımız en tehlikeli gelişme olarak gözüküyor." dedi.

Bu son zamanlarda yaşadığımız en tehlikeli gelişme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Katar ve bazı Körfez ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Bu son zamanlarda yaşadığımız en tehlikeli gelişme olarak gözüküyor." dedi.

07 Haziran 2017 Çarşamba 16:02
12 Okunma
Bu son zamanlarda yaşadığımız en tehlikeli gelişme

ANKARA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen'in başını çektiği 7 körfez ülkesinin Katar ile diplomatik ilişkileri kesmelerine değindi.

Katar'ı hedef alan açıklamaların kendilerini üzdüğünü belirten Karamollaoğlu, Ortadoğu'da bir oyun oynandığını ve bunun altında nelerin yattığını partisinin yıllardır söylediğini bildirdi.

Karamollaoğlu, "Bizi dünden beri en çok üzen hadise, aniden Körfez'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn dahil olmak üzere 7 ülkenin Katar'ı hedef alan bir açıklama yapmaları, Katar ile olan bütün münasebetlerini kesmeleri, hava sahasını Katar uçaklarına kapatmaları ve bunu da İran ile olan münasebetlerine bağlamaları. Bu son zamanlarda yaşadığımız en tehlikeli gelişme olarak gözüküyor." diye konuştu.

Bölgeye ilişkin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin bir takım maksatları olduğuna işaret eden Karamollaoğlu, bu durumun şu an iyice su yüzüne çıktığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk dış seyahatini Suudi Arabistan'a yaptığını ve bir takım anlaşmaların yapıldığını hatırlatan Karamollaoğlu, bölgede yaşanan krizlerin bu ziyaretin hemen arkasından meydana geldiğine dikkati çekti.

Karamollaoğlu, bu kapsamda bölge ülkelerinin yöneticilerine önemli görevler düştüğünü vurgulayarak, "Böyle bir gelişme karşısında, gerek Türk hükümetinin gerek Katar'ın gerekse İran'ın sağduyulu bir yaklaşım göstermesine ihtiyaç var." dedi.

İran Meclisi ve rahmetli Humeyni'nin türbesine yapılan saldırılara da değinen Karamollaoğlu, bu tür terör olaylarını nerede meydana gelirse gelsin şiddetle kınadıklarını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiKörfez ülkeleriKatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teröre bulaşmayan her kesime Katar'ın yardım ettiğini görüyoruz
Teröre bulaşmayan her kesime Katar'ın yardım ettiğini görüyoruz
CHP içtüzük çalışmalarına katılmayacak
CHP içtüzük çalışmalarına katılmayacak
Başbakan Yıldırım: Terörle mücadelede ortak bir duruş sergilemeliyiz
Başbakan Yıldırım: Terörle mücadelede ortak bir duruş sergilemeliyiz
"İşçiler uzlaştığı sürece hiçbir itirazımız olmaz"
"İşçiler uzlaştığı sürece hiçbir itirazımız olmaz"
"Çalışanlarımızın kazanılmış hakkına halel gelmesine izin vermeyiz"
"Çalışanlarımızın kazanılmış hakkına halel gelmesine izin vermeyiz"
"Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması iadesine engel değil"
"Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması iadesine engel değil"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ