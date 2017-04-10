Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kuvvetler birliği getirdiği eleştirilerine ilişkin, "Bu sistem, asıl kuvvetler ayrılığını netleştiriyor. Öncekinde kuvvetler ayrılığı yok." dedi.
AA
Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kuvvetler birliği getirdiği eleştirilerine ilişkin, "Bu sistem, asıl kuvvetler ayrılığını netleştiriyor. Öncekinde kuvvetler ayrılığı yok." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kuvvetler birliği getirdiği eleştirilerine ilişkin, "Bu sistem, asıl kuvvetler ayrılığını netleştiriyor. Öncekinde kuvvetler ayrılığı yok." dedi.
AA