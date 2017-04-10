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"Bu sistem asıl kuvvetler ayrılığını netleştiriyor"

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kuvvetler birliği getirdiği eleştirilerine ilişkin, "Bu sistem, asıl kuvvetler ayrılığını netleştiriyor. Öncekinde kuvvetler ayrılığı yok." dedi.

"Bu sistem asıl kuvvetler ayrılığını netleştiriyor"

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kuvvetler birliği getirdiği eleştirilerine ilişkin, "Bu sistem, asıl kuvvetler ayrılığını netleştiriyor. Öncekinde kuvvetler ayrılığı yok." dedi.

10 Nisan 2017 Pazartesi 09:09
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"Bu sistem asıl kuvvetler ayrılığını netleştiriyor"

Başbakan Binali YıldırımCumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kuvvetler birliği getirdiği eleştirilerine ilişkin, "Bu sistem, asıl kuvvetler ayrılığını netleştiriyor. Öncekinde kuvvetler ayrılığı yok." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımCumhurbaşkanlığı Hükümet SistemiKuvvetler BirliğiBaşbakan Binali Yıldırım
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