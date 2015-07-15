'Bu silahsızlanma öyle veya böyle gerçekleşecek'

ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon görüşmeleri kapsamında HDP ile yapılan görüşmenin ardından AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.



Başbakan Davutoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu silahsızlanma Türkiye'de gerçekleşecek, öyle veya böyle gerçekleşecek. Birlikte bunu gerçekleştirelim. Siz çağrıda bulunun ve Türkiye'de bütün silahlar teslim edilsin. Sayın Demirtaş çok güzel bir şey söyledi. 'Demokrasi arttıkça, silahların azalması sonra da sıfıra inmesi lazım' dedi. İşte bu, duymak istediğimiz ifadeler bunlar" ifadelerini kullandı.



"Türkiye'de demokrasi korunacaksa kamu düzeni olacak"



Davutoğlu, "Türkiye'de bütün silahlı unsurların, şiddet kullanan bütün unsurların Türkiye dışına çıkması konusunda daha önce çözüm süreci bağlamında verilen taahhütlerin en kısa zamanda yerine getirilmesi ve bu çerçevede Türkiye'de barış, demokrasi ve adalet ilkeleri etrafında çok daha olumlu bir atmosferin oluşacağına, kamu düzeninin tartışma konusu yapılmaması gerektiğini ve yaptırtmayacağımızı, Türkiye'de seçimler olmuşsa kamu düzeni sayesinde olmuştur. Türkiye'de demokrasi korunacaksa kamu düzeni olacak. Demokrasinin korunmasını konusunda bütün siyasi partilerin aynı hassasiyeti göstermesi lazım. Bunları açık yüreklilikle konuşma imkanı bulduk" şeklinde konuştu.



"Türkiye'de artık teröre, şiddete yer yoktur"



"HDP, bütün diğer partiler, hep beraber biz dörtlü bir deklarasyonla 'Türkiye'de artık teröre, şiddete yer yoktur' buradan da bir çağrı yapayım. Böyle bir metnin altına imza atmaya hazırım" diyen Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye'de demokratik mücadele içinde birbirleriyle rekabet eden partilerin liderleri olarak bizler, 'Türkiye'nin demokratik standarttın en üst düzeye çıkması için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ama bu çabayı sürdürürken hiçbir şekilde terör, şiddet ve baskı unsuru içeren hiçbir müdahaleye de müsamahakar yaklaşmayacağımızı ve ortak tavır alacağımızı bildiririz' diye bir ortak deklarasyonda bulunalım."



