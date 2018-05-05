"Bu seçimde CHP'de bir şans görmüyorum"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "CHP'nin adayı akşamdan bu yana çok konuşuluyor. Ben bu seçimde CHP'de bir şans görmüyorum. İnşallah birinci turda alacağız." dedi.