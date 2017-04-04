Bu sandık, memleket meselesidir

DİYARBAKIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, 16 Nisan'da yapılacakanayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Burada bir siyasi partiye oy vermeyeceğiz ama toplum olarak nasıl bir kültür içerisinde yaşayacağımıza dair bir tercih ortaya koyacağız." dedi.

CHP Genel Başkan yardımcıları Böke ve Veli Ağbaba ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle "Referandum ve Ekonomi" panelinde bir araya geldi.

Böke,16 Nisan'daki halk oylamasına değinerek, anayasa değişikliğini ön gören maddelerin toplumsal talepleri karşılamadığını savundu.

Halk oylamasının büyük bir fırsat barındırdığını ifade eden Böke, şöyle konuştu:

"Fırsat, bizi ayrıştıran, kutuplaştıran, Türkiye'de toplumsal barışı bunca zedeleyen bu hırçın siyasi dile bir 'dur' deme fırsatı. Esas meselemizin işsizlik, katılımcılık, her birimizin eşit olduğunu anımsatma meselesi olduğunu, bir 'hayırla' bu sandıktan duyurma imkanımız var. Her ne kadar doğrudan sorunlarımıza çare olacak bir öneri getirmemiş olsa da bu öneriye dair itirazımızı, bu öneriyi ortaya çıkarmış olan siyasi anlayışa bir itirazı dile getirerek ve toplumsal barış talebimizi bir 'hayır' ile çoğaltarak, esasında Türkiye'ye bir son değil bir başlangıç imkanı veriyor."

Böke, Türkiye'de siyasi ve toplumsal istikrarsızlığın bulunduğunu öne sürdü.

Türkiye'de her dört kişiden üçünün, kendisiyle aynı siyasi görüşü paylaşmayanlarla komşu olmak, iş yapmak istemediğini iddia eden Böke, "Yani biz siyasi görüşlerimiz üzerinden ayrıştırılmış durumdayız. Çünkü siyaset bugün dahi kampanyada kullandığı dille bir demokratik hak olan 'hayır' diyenleri 'terörist' diye sınıflandıracak kadar ayrıştırıcı, ötekileştirici ve kutuplaştırıcı bir anlayışla ülkeyi yönetiyor." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda teşvik paketinin açıklandığını ancak bunların yatırıma dönüşmediğini savunan Böke, yatırımcının her şeyden önce güven aradığını ve toplumsal barışı da bu güvenin parçası olarak gördüğünü dile getirdi.

Halk oylamasını, ekonomik istikrarı ve toplumsal barışı sağlayacak bir fırsata dönüştürmeleri gerektiğini vurgulayan Böke, şunları kaydetti:

"Önce bunca istikrarsızlık yaratan bu kötü siyasete bir 'dur' demeliyiz. Bir iktidar değişiminden bahsetmiyorum. Bu sandık, bir siyasi partinin iktidarını değiştirecek, bir iktidar talebi koyabileceğimiz bir sandık değil. Bu sandık, memleket meselesidir. Bugün her birimizin siyasi görüşümüzü bir kenara bırakıp, meselenin memleket meselesi olduğunu, meselenin yarın var olup olmamak arasında çok ciddi bir tercih olduğunu kabullenmemiz ve bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor."

Böke, iktidarın iş yapma anlayışını toplumsal taleple değiştirmenin mümkün olduğunu belirterek, "Burada bir siyasi partiye oy vermeyeceğiz ama toplum olarak nasıl bir kültür içerisinde yaşayacağımıza dair bir tercih ortaya koyacağız." dedi.

Daha sonra panel basına kapalı devam etti.