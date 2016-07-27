'Bu milletin demokrasi için verdiği mücadele, iman ve inancın eseridir'

AK Parti

Grup Başkanvekili

İlknur İnceöz

, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi

darbe girişimi

ni Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'dan öğrendiğini bildirdi.

Darbe girişimini öğrendikten hemen sonra Meclise gittiğini belirten İnceöz, "Meclisin üzerinden sürekli F-16 geçiyordu. Adeta bir ses bombası atılıyor etkisi içerisindeydik. Ancak hiç tereddüt etmeden Meclise geldik. 'Cansa can' dedik. Vatan söz konusu olduğunda canımızın hiçbir önemi yok. Milletimiz de bu kararlılığını meydanlardaki duruşuyla gösterdi." ifadesini kullandı.

Milletin geçmişte darbelerden çok çektiğini hatırlatan İnceöz, şöyle devam etti:

"Başbakan ve bakanların geçmişte darbe sonrası asıldığı bir ülkeyiz. Adnan Menderes'e ağladığımız gibi bir daha ağlamak istemiyoruz. Eğer o gün darbe engellenebilseydi, 1980 ihtilali de olmazdı. Bugün hala bir vesayetin ve bunun neticesinde bir anayasanın etkisi altındayız. Eğer 80 ihtilalini engelleyebilseydik sonraki süreçleri de yaşamazdık. 27 Nisan muhtırasına karşı hükümetimiz, iktidarımız o dönemde güçlü bir duruş sergiledi. Darbe başarıya ulaşmış olsaydı bundan sonra hiçbir şeyi konuşmanın anlamı olmazdı. Geçmişte olduğu gibi tarihimize ağlamakla kalacaktık. Bugün bizler, geçmişte durduramadığımız darbelere nispet, bir darbenin nasıl durdurulduğunu, demokrasiye nasıl sahip çıkılacağını, millet iradesinin nasıl egemen kılınması gerektiğini 81 ilden gösterdik."

İnceöz, Türkiye'nin darbeye karşı dik durarak dünyaya demokrasi dersi verdiğini vurguladı. İnceöz, "Gerçekten demokrasi tarihimiz için, siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir duruş sergilendi. Demokrasiye el uzatanlara karşı tarih yazılıyor. Bir milletin duruşuyla kahramanlık destanı nasıl yazılır herkes şahitlik etti." diye konuştu.

"Kanla kurulmuştur, kanla muhafaza edilecektir"

İnceöz, FETÖ'nün yaptıklarını lanetlediğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar gazi Meclise el uzatılmamış, bomba yağdırılmamış, helikopterlerle ateş edilmemişti. Saldırıdan dolayı Meclisimizde çok büyük tahribat oluştu. Meclis Başkanımız buraların yenilenmeyeceğini açıkladı. 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimini, aziz milletimizin hafızasından hiçbir şekilde silinmemesi adına bazı yerler özellikle ziyarete açılacak. Allah, kimseyi vatansız bırakmasın, kendi vatanında yabancı kılmasın. Bu milletin haykırışı, o gece sokağa çıkması, bugün de meydanlarda oluşu, demokrasi için verdiği mücadele, iman ve inancın eseridir. Herkes farklı görüşlerden, siyasi tercihlerden olabilir ama millet olarak şöyle bir şey var; vatan söz konusu olduğunda meydanlarda hep birlikte omuz omuza durabiliyoruz. Bu vatan kanla kurulmuştur, kanla muhafaza edilecektir. El uzatanlara karşı da 78 milyon tek vücut canını vermeye hazırdır. Bundan sonra darbe teşebbüsünde bulunanların akıllarında bunu tutması lazım."