"Bu millet denize dökmez ama hainleri tarihin çöplüğüne atar"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu'nun Ulubey ilçesinde halka hitap etti.

Hükümet sistemi değişikliğinin parti ya da şahıs meselesi olmadığına işaret eden Kurtulmuş, "Bu referandum, Türkiye'nin geleceğiyle ilgilidir. Burada 'evet' demek, memleketin geleceğine 'evet' demektir, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için 'evet' demektir. Onun için Ulubeyli kardeşlerim de 'evet' demeye hazırdır." dedi.

CHP'lilerin, "rejim değiştiriliyor" şeklinde iddialarının olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu iddialardan çürütüldükten sonra vazgeçildiğini, bu kez de "Tek adamlık getiriyorsunuz. Bütün yetkileri bu tek adamın elinde topluyorsunuz." iddialarına sarıldıklarını aktardı.

Kurtulmuş, "tek adamlık" getirileceği iddialarının da tutmadığının görüldüğünü söyleyerek, "Biz tek adamlığı getirmiyoruz, tam tersine tek adam olmaya müsait bu sistemi değiştiriyor, bu sistemin vesayetçi, çatışmacı yapısını kaldırıyor ve millet iradesiyle milletin başkanını seçiyoruz." diye konuştu.

"Tarihin çöplüğüne süpürüldü"

CHP'lilerin yine, "Bir sabah cumhurbaşkanı kalkacak, kafası bozulacak ve Meclisi feshedecek." iddiasının olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Böyle bir şey yok. Meclisi feshetme yetkisi 18 madde içerisinde yok. Ama sistem kilitlenirse kim hakem olacak? Sistemin sahibi olan millet hakem olacak. Cumhurbaşkanı ya da Meclis, karşılıklı olarak seçimleri yenileme kararı alırsa, krizi millet çözecek." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun, "15 Temmuz, kontrollü bir darbeydi." şeklindeki sözlerini eleştirerek, şöyle devam etti:

"Açıkça söylemiyor ama dillerinin altında şu var, '15 Temmuz darbesini hükümet bilerek yaptırdı' demeye getiriyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu memlekette 15 Temmuz akşamı 250 kardeşimiz şehit oldu. İnsanlar göğüslerini ve yumruklarını tanklara karşı siper ettiler. Allah'a çok şükür bu milletin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve cesaretiyle 15 Temmuz darbe girişimi püskürtüldü, FETÖ denilen hain çete tarihin çöplüğüne süpürüldü."

"Bir kere de 'Başımızın üstündedir' deyin"

Kurtulmuş, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un, "evet' diyenleri 16 Nisan'dan sonra denize dökeceğiz." dediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Haddini bil. Aklını başına al. Bu milletin insanlarına hakaret etme. Bu millet denize dökmüştür ama kimi dökmüştür? Yunan gavurunu dökmüştür, emperyalistleri denize dökmüştür. Bu millet, yeri geldiği zaman ezan ve sala sesleri altında birleşmesini bilir. Bu millet tek vatan için, tek millet için, tek bayrak için hep beraber bir araya gelmeyi bilir. Bu millet denize dökmez ama 15 Temmuz'da olduğu gibi, FETÖ ve hain çetelere haddini bildirdiği gibi tarihin çöplüğüne atar. Şu aymazlığa, densizliğe bakar mısınız? 'Evet' diyenleri 16 Nisan'dan sonra denize dökeceğiz.' diyor. Haddini bil. Karadeniz insanının da sabrını taşırma. Yapıyorsan efendi gibi git milletvekilliğini yap ama asla ve asla millete tehditte bulunma. Baştan beri söylüyoruz, sözün sahibi de kararın sahibi de millettir. Milletten başkasına eyvallah etmeyiz. Bu millet ne karar verirse başımızın üstündedir. Allah aşkına bir kere de 'millet evet derse denize dökeceğiz' demeyin, 'millet evet dediği zaman başımızın üstündedir, milletin elini ayağını öper ona hizmetkar oluruz' deyin. Ama içleri müsaade etmiyor. 1960’ta da Adnan Menderes’in ipi çekildiği zaman bu zihniyette olanlar, sevinçle hayranlıkla o darbeyi alkışlamadılar mı? Türkiye'deki darbelerin çoğunda bunların darbeye destek olduklarını görmedik mi? Şimdi de bazılarının neredeyse FETÖ'ye destek olduklarını görmedik mi?