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Bu kongremiz, yeni bir başlangıçtır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: Bu kongremiz, yeni bir başlangıçtır

Bu kongremiz, yeni bir başlangıçtır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: Bu kongremiz, yeni bir başlangıçtır

21 Mayıs 2017 Pazar 18:51
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Bu kongremiz, yeni bir başlangıçtır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu kongremiz, yeni bir başlangıçtır. Hem parti çalışmalarımızda hem ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerde yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Bin 414 oy ile AK Parti Genel Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kongremiz, yeni bir başlangıçtır. Hem parti çalışmalarımızda hem ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerde yeni bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki aylar Türkiye'nin terörle mücadeleden ekonomiye, hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden yatırımlara kadar her alanda adeta bir sıçrama dönemi olacaktır." dedi.

"Teşkilatlarımızda bir yapılanmanın adımlarını atacağız"

"Bu yıl sonuna kadar bütün teşkilatlarımızı tümüyle elden geçirmek suretiyle önce teşkilatlarımızda bir yapılanmanın adımlarını atacağız" diye konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: şöyle devam etti: 

"Bu arada da hükümetimizin şu yıl sonuna kadar atacağı adımları hep birlikte ele alıp neleri yapacağız, ne gibi adımlar atacağız, bunun çalışmalarını yürüteceğiz. Bundan sonraki dönem icraatta da adeta sıçrama dönemi olacaktır. Millete hizmet yolunda çekilen zahmet, mihnet değil tam tersine şereftir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanAK Parti Genel BaşkanıRecep Tayyip Erdoğa
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