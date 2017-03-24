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Bu kararlar neofaşistlerin, neonazilerin ekmeğine yağ sürüyor

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş,Daily Sabah'ın AP'de dağıtımının yasaklanmasıyla ilgili, "Tek yanlı bu kararlar neofaşistlerin, Neonazilerin ekmeğine yağ sürüyor." dedi.

Bu kararlar neofaşistlerin, neonazilerin ekmeğine yağ sürüyor

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş,Daily Sabah'ın AP'de dağıtımının yasaklanmasıyla ilgili, "Tek yanlı bu kararlar neofaşistlerin, Neonazilerin ekmeğine yağ sürüyor." dedi.

24 Mart 2017 Cuma 12:16
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Bu kararlar neofaşistlerin, neonazilerin ekmeğine yağ sürüyor

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Daily Sabah'ın AP'de dağıtımının yasaklanmasıyla ilgili, "Bunlar, akla ziyan tavırlar, kararlardır. Daily Sabah gazetesi, Türkiye’de olup bitenleri bütün dünyaya İngilizce olarak yaymaya gayret eden bir gazetemiz. Hani fikir özgürlükleri, hani ifade özgürlükleri? Ne demek, bir gazetenin Avrupa Parlamentosuna girişini yasaklamak." dedi.

Kurtulmuş, "Türkiye’de herhangi bir resmi toplantıda gazetelerin akreditasyonu söz konu olduğu zaman avazı çıktığı kadar bağıranların ortaya koyduğu bu çifte standardı nasıl izah edeceğiz, kendileri bunu nasıl izah edecekler? Asla kabul edilemez. Söylediğimiz zaman da kızıyorlar. Tek yanlı bu kararlar neofaşistlerin, Neonazilerin ekmeğine yağ sürüyor." diye konuştu. 

AA

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Kurtulmuşönce Vatan
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