Bu kafayla giderse iktidar yüzü göremez

Başbakan Yıldırım, "Her gittikleri yerde Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Bu ülkede iktidar alternatifi olan ana muhalefet partisi bu kafayla giderse sittinsene iktidar yüzü göremez." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Isparta 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Partililere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Yıldırım, Burdur 6. Olağan İl Kongresi'ni coşkuyla gerçekleştirdikten sonra Isparta'ya geldiğini dile getirdi.

"Sen sıcak evde otururken bu millet meydanlardaydı"

Konuşmasında, 696 sayılı KHK'nin 121'inci maddesine ilişkin tartışmalara da değinen Yıldırım, "Bugünlerde bir tartışma var, bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Neymiş efendim, 'Hükümet sivillere koruma getirmiş. Bu, demokrasiye uygun değilmiş. Günün birinde bu kötüye kullanılırmış.' Ne diyor? 'Darbeye karşı duranlara niye koruma getirdiniz.' Kim diyor? Ana muhafelet partisi genel başkanı diyor. Sen sıcak evde otururken bu millet meydanlardaydı Ey Kemal Bey, kendine gel." dedi.

Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevzu şöyle anlaşılsın, 'Efendim komutanın emrini dinlemek şart, itaatsizlik yapılmaz.' Kılıçdaroğlu biliyor da eksik biliyor, yanlış biliyor. Bilmiyorum askerliğini nerede yaptı ama öğrenmeden bitirmiş askerliğini. O işin doğrusu Kemal Bey öyle değil, eğer size verilen emir suçsa o emre uymak diye bir şey yoktur. Suç olan emre uymak da suçtur, cezası da vardır."

"Bu vatandaşlarımıza, sivillerimize sorgu, sual yok"

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şimdi biz ne yaptık? Dedik ki 'O gün meydanlara inen, darbecilere dünyayı dar eden bu vatandaşlarımıza, sivillerimize sorgu, sual yok. Mahkeme yok, dava yok. Onlar birer kahramandır. Onların gücü tankın gücünü yenmiştir, darbecileri zelil etmiştir.' Şimdi çıkmışlar, 'Niye bu insanlara kanuni koruma getiriyorsunuz?' Kime getireceğim kardeşim? Darbeyi bastıran, darbeyi önleyen bu insanlara koruma getirmeyip de darbecileri mi koruyacağız? Kemal Bey artık FETÖ'cü ağzıyla konuşmayı bırak da darbeye karşı aslanlar gibi duran şehitlerimizin yakınlarının, gazilerimizin yakınlarının ruhunu, muhabbetini yok edecek bu yanlış davranış vazgeçin. Bu düzenleme her yönüyle hukukidir ve tamamen 15 Temmuz darbesinin bastırılmasına yönelik vatandaşları korumayı amaçlamaktadır. Bunun dışında söylenen ne varsa doğru değildir, maksatlıdır. Bu kadar açık söylüyorum.

Bu yönde 1,5 sene önce de biz düzenleme yaptık. Polisler, askerler, memurlar için yaptık. 1,5 sene içinde aynı cümlelerle aynı laflarla kanun çıkardık. Şimdi de aynı cümleler, aynı laflarla siviller için, vatandaşlar için bu düzenlemeyi getirdik. O gün ses soluk yok, kimse bir şey demiyor. Bugün neredeyse 'Efendim bu yanlıştır, bu darbe yapmayı teşvik eder. Çeteleşmeye sebep olur.' Hele hele bir CHP'li vekil var ki alçaklıkta sınır tanımıyor ve bu insanlara hakaret etmekten, küfretmekten geri durmuyor. O şimdi bunun hesabını yargı karşısında verecek. Şehit yakınlarına, gazilere, vatandaşa bunun hesabını verecek. Yağma yok. Köpeksiz köyde değneksiz gezileceğini mi zannediyorsun?"

"Bazıları kaos üretecek biz inadına 'istikrar' diyeceğiz"

15 Temmuz'u unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını belirterek, ana muhalefet partisinin, muhalefet yapmayı, ülkeye, ülke çıkarlarına muhalefet etmek sandığını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Her gittikleri yerde Türkiye'yi şikayet ediyorlar, 'Türkiye'nin güvensiz olduğunu' söylüyorlar. Bu ülkede iktidar alternatifi olan ana muhalefet partisi bu kafayla giderse sittinsene iktidar yüzü göremez. Sen ülkeni şikayet edeceksin, darbeye karşı çıkanlara laf edeceksin ondan sonra da milletten destek bekleyeceksin, avucunu yalarsın" diye konuştu.

Ispartalıların "Çalıda gül bitmez cahile söz yetmez." sözünü hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bazıları kaos üretecek biz inadına 'istikrar' diyeceğiz, bazıları karamsarlık pompalayacak biz inadına 'umut' diyeceğiz, bazıları 'ihanet, hıyanet' diyecek biz 'Kardeşliğe devam' diyeceğiz, bazıları milletin egemenliğini gasbetmek için harekete geçecek biz 'Demokrasi, istikrar' diyeceğiz. Çünkü bizim adımız AK Parti'dir, birliğin, bütünlüğün partisidir. AK Parti adaletin ve merhametin partisidir. AK Parti demokrasinin, hukukun partisidir. 15 yıldır küçük hesaplar yapmadık, hiç kısa vadeli düşünmedik daima büyük düşündük ve 15 yılın sonunda Türkiye'yi 3 kat büyüttük."

"Dünyanın parmak ısırdığı projeleri Türkiye'ye kazandırdık"

Konuşmasında AK Parti iktidarlarının, Türkiye'nin imkanlarını 15 yılda üç kat artırdığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"15 yıl önce Türkiye'nin imkanlarını, yine Türkiye'nin, milletimizin ihtiyaçları için kullandık. Dünyanın parmak ısırdığı büyük projeleri bir bir Türkiye'ye kazandırdık. Dünyada 2008'den beri ekonomik kriz var. Bu krizde yaprak kıpırdamıyor. 2008'den beri dünyada 10 tane büyük proje yapıldı. Bu 10 projenin altı tanesini Türkiye yaptı. Türkiye'ye yakışan da budur. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul-Ankara Hızlı Treni hattı ve 1915, Türkiye'nin en uzun köprüsü Çanakkale Köprüsü. Dünyanın en büyük havalimanını da yine Türkiye yapıyor. Türkiye'ye en büyüğü yakışır, en güzeli yakışır, size en iyisi yakışır."

Süleyman Demirel'i andı

Başbakan Yıldırım, Isparta'ya 15 yılda 9 milyar lira yatırım ve destek sağlandığına işaret ederek, "Burası, eski başbakanımız, cumhurbaşkanlığı yapan devlet adamı Süleyman Demirel'in memleketi, bu vesilesiyle sayın Süleyman Demirel'e de Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye'nin uzun müddet siyasi hayatına katkı sağlamış, hizmet etmiş bir insandır. Taş üstüne taş koyan herkesin başımızın, gözümüzün üzerinde yeri vardır. Biz kadir kıymet bilen bir iktidarız. Yapan, hizmet eden kimse onun hizmetlerini de anmak, takdir etmek konusunda hiç cimrilik yapmayız." diye konuştu.

Salon önünde bekleyen vatandaşlara hitap etti

Başbakan Yıldırım, kongrenin yapılacağı salonun önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Soğuk havaya rağmen gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Yıldırım, "Bugün Isparta'da, 2017'nin son saatlerinde AK Partimizin 6. Kongresi'ni yapıyoruz. Bu ne demektir? Bu bayram demektir, şölen demektir, 2019'a giden yolda heyecan demektir." diye konuştu.

Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin önemine değinen Yıldırım, "Allah bizim birliğimize, dirliğimize zarar vermeye çalışanlara fırsat vermesin. 2017 artısıyla eksisiyle artık geride kaldı ama 2017 için bize karamsar hikayeler anlatanlar, 'Türkiye bir daha belini doğrultamaz' diyenler sonunda çakıldılar. Türkiye, her zamanki gibi yine milletinin desteğiyle, Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle dünyada en fazla büyümesini sağlayan ülke haline geldi. Türkiye'ye de yakışan budur." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yeni yılın ülke ve millet için barış, huzur ve refah dolu bir yıl olması temennisinde bulundu, yurdun çeşitli bölgelerinde vatandaşın güvenliği için görev yapan güvenlik güçlerine başarı diledi.