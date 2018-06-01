Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99950
ALTIN
192.841
DOLAR
4.6152
STERLİN
6.1472
EURO
5.4030
"Asla taviz vermedik"
"Asla taviz vermedik"
'Kilolu ama sağlıklı'
'Kilolu ama sağlıklı'
'YÖK Mobil'
'YÖK Mobil'
UBER'e rekor ceza
UBER'e rekor ceza
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
Flaş Haber
UBER'e rekor ceza
Kapat

'Bu hastanede paralı ve pahalı olan bir şey yok'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "(Kayseri Şehir Hastanesi) Bu hastane çok pahalıymış, acayip paralıymış.' Bunlar kulağımıza geliyor. Bu hastanede paralı ve pahalı olan bir şey yok. Eski neyse sistem aynı sürüyor." dedi.

'Bu hastanede paralı ve pahalı olan bir şey yok'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "(Kayseri Şehir Hastanesi) Bu hastane çok pahalıymış, acayip paralıymış.' Bunlar kulağımıza geliyor. Bu hastanede paralı ve pahalı olan bir şey yok. Eski neyse sistem aynı sürüyor." dedi.

01 Haziran 2018 Cuma 14:54
0 Okunma
'Bu hastanede paralı ve pahalı olan bir şey yok'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Kayseri Şehir Hastanesi'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, "430 milyon avro harcanan hastane bu alanda Anadolu'nun en büyüğü." ifadesini kullandı.

Hastane hakkında bilgi veren Özhaseki, yüzlerce insanın aynı anda tedavi olduğu poliklinik odaları bulunduğunu, 40'dan fazla hastanın ameliyat edildiği hibrit ameliyathanelerin yer aldığını aktardı.

Bakan Özhaseki, 15 yıl önceye kıyasla sağlık alanında gelinen noktaya şükredilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"En üzücü tarafı bir yandan da dedikodular bitmek bilmiyor. 'Bu hastane çok pahalıymış, acayip paralıymış.' Bunlar kulağımıza geliyor. Bu hastanede paralı ve pahalı olan bir şey yok. Eski neyse sistem aynı sürüyor. Benim bildiğim eski hastanede de 8 lira civarında bir katkı payı alınıyordu, yine bu alınıyor. Sistemde herhangi bir değişiklik yok. Vatandaşı yoracak, üzecek, artı bir ücret artışı yok. Bu kadar mükemmel bir hastane aynı sistem üzerinde devam ediyor. Ulaşımda ufak tefek aksaklıklar var diye biliyordum. Büyükşehir Belediyemiz ile bu konuda bir toplantı yaptık. Onlar ulaşım hizmetlerinde biraz daha titiz davranacaklar. İldem'den bir vatandaş tramvaya bindiğinde aynı biletle ücretsiz şekilde buraya ulaşabiliyor. Tek biletle 25 kilometre öteden bir vatandaş buraya gelebiliyor. Ayrıca ring seferleri var. Bunlara uyulduğu sürece çok rahat hizmetlerden yararlanabilir. Ayrıca Belsin'deki tren hattından buraya bir uç veriliyor. Hastanenin önünden geçecek bu hatta raylı sistemin uzantısı yapılıyor. Yapımını Ulaştırma Bakanlığımız üstlendi. Üst geçitleri, bağlantı yollarını belediyemiz yapacak. En kısa sürede bu da hayata geçirilecek."

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin durumu

Şehrin değişik yerlerindeki devlet hastanelerinde hizmetlerin devam ettiğini aktaran Özhaseki, şehir merkezindeki Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenileneceğini bildirdi.

Özhaseki, şehrin içinde böyle bir hastaneye ihtiyaç olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"300 yataklı yeni bir hastane daha yapılacak. Bazı eski binalar yıkılacak, depremsellikleri değerlendirilecek. Acil zaten orada kaldı, bazı poliklinik hizmetleri bir müddet daha devam edecek. Böyle işler seçimlerden önce abartılır. İnsanlar bir yandan hizmet alır, bir yandan da bazıları kendilerini bir partinin militanı olarak hisseder karalamaya devam eder, başka bir taraf da övmeye devam eder. Bunların da yapılmaması gerekir, ayıptır. Aksaklıklar olabilir, ilk taşınmanın sıkıntıları olabilir, bunları gidermek için de herkes elinden geleni yapıyor, canla başla çalışıyorlar. Buraya leke sürmek, söz söylemek doğru şeyler değil."

Ziyarete katılan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de kapatılacağı iddia edilen İldem Semt Polikliniği'nin hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Bakan Özhaseki ve beraberindekiler açıklamaların ardından, hastaneyi gezdi.

Hastanenin girişinde personel tarafından karşılanan Özhaseki, işleyiş ve hasta yönledirme hakkında görevli personelden bilgi aldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Özhaseki, iç hastalıkları bölümünde yatarak tedavi gören iki hastaya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Hastaneden memnun olduklarını aktaran vatandaşlar, Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖzhasekiCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKayseri Şehir Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 bin mahalle bekçisi geliyor
10 bin mahalle bekçisi geliyor
"Aziz millet yeni dönemde de Türkiye'nin rotasını çizecek"
"Aziz millet yeni dönemde de Türkiye'nin rotasını çizecek"
'Bu kutlu yürüyüşü kimse durduramayacak'
'Bu kutlu yürüyüşü kimse durduramayacak'
AYM'den seçim ittifakı yasası başvurusuna ret
AYM'den seçim ittifakı yasası başvurusuna ret
"Teröristleri bile hapishaneden çıkartmaya çalışıyorlar"
"Teröristleri bile hapishaneden çıkartmaya çalışıyorlar"
CHP'nin Anayasa Mahkemesinden beklentisi
CHP'nin Anayasa Mahkemesinden beklentisi
"Herkes konuşuyor ama AK Parti yapıyor"
"Herkes konuşuyor ama AK Parti yapıyor"
Kılıçdaroğlu, Japon Büyükelçi Miyajima'yla görüştü
Kılıçdaroğlu, Japon Büyükelçi Miyajima'yla görüştü
Kılıçdaroğlu, İnce ile 10 miting yapacak
Kılıçdaroğlu, İnce ile 10 miting yapacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ