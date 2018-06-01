Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Kayseri Şehir Hastanesi'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, "430 milyon avro harcanan hastane bu alanda Anadolu'nun en büyüğü." ifadesini kullandı.

Hastane hakkında bilgi veren Özhaseki, yüzlerce insanın aynı anda tedavi olduğu poliklinik odaları bulunduğunu, 40'dan fazla hastanın ameliyat edildiği hibrit ameliyathanelerin yer aldığını aktardı.

Bakan Özhaseki, 15 yıl önceye kıyasla sağlık alanında gelinen noktaya şükredilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"En üzücü tarafı bir yandan da dedikodular bitmek bilmiyor. 'Bu hastane çok pahalıymış, acayip paralıymış.' Bunlar kulağımıza geliyor. Bu hastanede paralı ve pahalı olan bir şey yok. Eski neyse sistem aynı sürüyor. Benim bildiğim eski hastanede de 8 lira civarında bir katkı payı alınıyordu, yine bu alınıyor. Sistemde herhangi bir değişiklik yok. Vatandaşı yoracak, üzecek, artı bir ücret artışı yok. Bu kadar mükemmel bir hastane aynı sistem üzerinde devam ediyor. Ulaşımda ufak tefek aksaklıklar var diye biliyordum. Büyükşehir Belediyemiz ile bu konuda bir toplantı yaptık. Onlar ulaşım hizmetlerinde biraz daha titiz davranacaklar. İldem'den bir vatandaş tramvaya bindiğinde aynı biletle ücretsiz şekilde buraya ulaşabiliyor. Tek biletle 25 kilometre öteden bir vatandaş buraya gelebiliyor. Ayrıca ring seferleri var. Bunlara uyulduğu sürece çok rahat hizmetlerden yararlanabilir. Ayrıca Belsin'deki tren hattından buraya bir uç veriliyor. Hastanenin önünden geçecek bu hatta raylı sistemin uzantısı yapılıyor. Yapımını Ulaştırma Bakanlığımız üstlendi. Üst geçitleri, bağlantı yollarını belediyemiz yapacak. En kısa sürede bu da hayata geçirilecek."

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin durumu

Şehrin değişik yerlerindeki devlet hastanelerinde hizmetlerin devam ettiğini aktaran Özhaseki, şehir merkezindeki Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenileneceğini bildirdi.

Özhaseki, şehrin içinde böyle bir hastaneye ihtiyaç olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"300 yataklı yeni bir hastane daha yapılacak. Bazı eski binalar yıkılacak, depremsellikleri değerlendirilecek. Acil zaten orada kaldı, bazı poliklinik hizmetleri bir müddet daha devam edecek. Böyle işler seçimlerden önce abartılır. İnsanlar bir yandan hizmet alır, bir yandan da bazıları kendilerini bir partinin militanı olarak hisseder karalamaya devam eder, başka bir taraf da övmeye devam eder. Bunların da yapılmaması gerekir, ayıptır. Aksaklıklar olabilir, ilk taşınmanın sıkıntıları olabilir, bunları gidermek için de herkes elinden geleni yapıyor, canla başla çalışıyorlar. Buraya leke sürmek, söz söylemek doğru şeyler değil."

Ziyarete katılan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de kapatılacağı iddia edilen İldem Semt Polikliniği'nin hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Bakan Özhaseki ve beraberindekiler açıklamaların ardından, hastaneyi gezdi.

Hastanenin girişinde personel tarafından karşılanan Özhaseki, işleyiş ve hasta yönledirme hakkında görevli personelden bilgi aldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Özhaseki, iç hastalıkları bölümünde yatarak tedavi gören iki hastaya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Hastaneden memnun olduklarını aktaran vatandaşlar, Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti.