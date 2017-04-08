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"Bu düzeni değiştireceğiz"

CHP Yalova Milletvekili İnce, "Bu düzeni değiştireceğiz, bu yenilgi bizim kaderimiz olamaz. Sandıklara bahar gelecek. Korkmayın, cesur olun ama sakın ha şiddete başvurmayın." dedi.

"Bu düzeni değiştireceğiz"

CHP Yalova Milletvekili İnce, "Bu düzeni değiştireceğiz, bu yenilgi bizim kaderimiz olamaz. Sandıklara bahar gelecek. Korkmayın, cesur olun ama sakın ha şiddete başvurmayın." dedi.

08 Nisan 2017 Cumartesi 16:14
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"Bu düzeni değiştireceğiz"

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ankara Batıkent Meydan'da düzenlenen "Neden hayır" etkinliğinde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da tüm seçmenlerden sandığa gitmelerini istedi. 

Seçmenlerden oylarını kullandıktan sonra sandıklara da sahip çıkmasını isteyen İnce, Yalova'daki seçim sonuçlarını hatırlattı.

Bir oy için 48 saat sandıkların başında uyuduklarını hatırlatan İnce, bir oyun Türkiye'nin kaderini değiştireceğini söyledi.

İnce, "Bu düzeni değiştireceğiz, bu yenilgi bizim kaderimiz olamaz. Sandıklara bahar gelecek. Korkmayın, cesur olun ama sakın ha şiddete başvurmayın." dedi.

Getirilmek istenen değişikliklere tepki gösteren İnce, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye 300 milletvekili yeter de artar bile. Şimdi bunu 600 yapacaklar, yazık bu millete de. 400 milyon lirayı fazladan millet verecek. Ben, 400 milyona fabrika kurulsun isterim. Milletvekiline vermeyeceğiz, 'hayır' diyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcılarını niye biz seçmiyoruz. Kaç tane yardımcı olacak, belli değil. '3 ü geçmez' diyor Recep Tayyip Erdoğan. Peki oraya yazsaydın. Sen 3 tane yaptın, senden sonrası 33 tane yapabilir mi? Yapabilir. Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için 18 yaş ve ilkokul mezunu olma şartı var. Cumhurbaşkanı öldü, yurt dışına gitti, hastalandı; Türkiye Cumhuriyeti'ni 18 yaşında ilkokul mezunu birine bırakabilir. Buna 'evet' diyecek misin? Buna 'evet' demek için aklını peynir ekmekle yemek gerekir."

Başbakan Binali Yıldırım'ın, yaptıkları mitingleri "CHP'de başkanlık yarışı" gibi lanse ettiğini aktaran İnce, amaçlarının yarış değil cumhuriyete sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Muharrem İnce, "Bunlar cumhuriyete, demokrasiye bizim gözümüzle bakmayacaklar. Bizim içimizdeki cumhuriyet aşkı onlarda olmayacak. İçimizdeki cumhuriyet aşkıyla, içimizdeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aşkıyla hareket edeceğiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP16 NisanMuharrem Ince
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