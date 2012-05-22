Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bu dönem siyaset çok sert geçiyor

Çiçek, tutuklu milletvekilleri konusunda, "Bohçanın dört ucunu bir araya getiremiyoruz. Bu dönem siyaset çok sert geçiyor" dedi

Bu dönem siyaset çok sert geçiyor

Çiçek, tutuklu milletvekilleri konusunda, "Bohçanın dört ucunu bir araya getiremiyoruz. Bu dönem siyaset çok sert geçiyor" dedi

22 Mayıs 2012 Salı 16:35
370 Okunma
Bu dönem siyaset çok sert geçiyor

TBMM

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu ve Ege Genç İşadamları Derneği temsilcilerini kabul etti. Kabulde konuşan Çiçek, İzmir'in ''EXPO 2020'' adaylığına ilişkin üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.
Anayasa sürecinde, bundan sonra görüş gelmesi durumunda da bunları dikkate alabileceklerini bildiren Çiçek, ''Anayasa sürecinde, yazılım safhasına geçtik. Ortaya bir taslak metin çıktıktan sonra, tekrar sizlere müracaat edeceğiz. Neresi eksik, neresi fazla sizlerle tartışacağız. Nihai şekle geldikten sonra da Meclis gündemine gelecek. Nihai kararı verecek olan da halkın kendisidir'' diye konuştu.
Tutuklu milletvekillerinin durumuna ilişkin bir soruya Çiçek, ''Bohçanın dört ucunu bir araya getiremiyoruz. Bu dönem siyaset çok sert geçiyor. Bu kadar sert olmasının gereği yok. Bu kadar sert olması, çözümü de zorlaştırıyor. Umarım sonuca varırız'' karşılığını verdi.
Çiçek, İngiltere'de bir milletvekilinin sözleri yaralayıcı olduğu zaman 'Sayın üye, isminizi bu kürsüden açıklamak zorunda kalıyorum' demenin en büyük ceza olduğunu belirtti. Bunun bir kültür farkı olduğunu ifade eden Çiçek, ''Burada problemleri birlikte çözemiyoruz. Anayasa Uzlaşma Komisyonu, çatışma içerisindekileri bir araya getirdi. Beraber çalışılabileceğinin bir göstergesidir bu komisyon'' açıklamasında bulundu.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 08:36
Anahtar Kelimeler:
ÇiçekCemil ÇiçekMilletvekiliSiyasetçok Sert
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ