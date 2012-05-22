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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu ve Ege Genç İşadamları Derneği temsilcilerini kabul etti. Kabulde konuşan Çiçek, İzmir'in ''EXPO 2020'' adaylığına ilişkin üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Anayasa sürecinde, bundan sonra görüş gelmesi durumunda da bunları dikkate alabileceklerini bildiren Çiçek, ''Anayasa sürecinde, yazılım safhasına geçtik. Ortaya bir taslak metin çıktıktan sonra, tekrar sizlere müracaat edeceğiz. Neresi eksik, neresi fazla sizlerle tartışacağız. Nihai şekle geldikten sonra da Meclis gündemine gelecek. Nihai kararı verecek olan da halkın kendisidir'' diye konuştu.

Tutuklu milletvekillerinin durumuna ilişkin bir soruya Çiçek, ''Bohçanın dört ucunu bir araya getiremiyoruz. Bu dönem siyaset çok sert geçiyor. Bu kadar sert olmasının gereği yok. Bu kadar sert olması, çözümü de zorlaştırıyor. Umarım sonuca varırız'' karşılığını verdi.

Çiçek, İngiltere'de bir milletvekilinin sözleri yaralayıcı olduğu zaman 'Sayın üye, isminizi bu kürsüden açıklamak zorunda kalıyorum' demenin en büyük ceza olduğunu belirtti. Bunun bir kültür farkı olduğunu ifade eden Çiçek, ''Burada problemleri birlikte çözemiyoruz. Anayasa Uzlaşma Komisyonu, çatışma içerisindekileri bir araya getirdi. Beraber çalışılabileceğinin bir göstergesidir bu komisyon'' açıklamasında bulundu.