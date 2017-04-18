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Bu demokrasi destanını hep birlikte yazdık

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, referandum sonucunun tek başına CHP'nin değil, demokrasiyi savunan herkesin ortak başarısı olduğunu belirterek, "Bu demokrasi destanıdır, hep birlikte yazdık." dedi.

Bu demokrasi destanını hep birlikte yazdık

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, referandum sonucunun tek başına CHP'nin değil, demokrasiyi savunan herkesin ortak başarısı olduğunu belirterek, "Bu demokrasi destanıdır, hep birlikte yazdık." dedi.

18 Nisan 2017 Salı 14:12
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Bu demokrasi destanını hep birlikte yazdık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, referandum sonucunun tek başına CHP'nin değil, demokrasiyi savunan herkesin ortak başarısı olduğunu belirterek, "Bu demokrasi tarihidir, destanıdır, hep birlikte yazdık." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, YSK'nın yasaları çiğnediğini, üstüne düşen görevi yapmadığını savunarak, "YSK, öyle anlaşılıyor ki gücünü halktan, hukukun üstünlüğünden anayasadan değil belli bir merkezden, siyasi otoriteden almaktadır. Belli siyasi otoriteden alınan güç, güç değildir; demokrasiye ihanettir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluReferandumYSK
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