CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu'nun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımı eleştirerek, "Bu çok alçakça, çok adice, çok kirli bir şantajdır. Bu Başsavcıvekiline ben de seslenmek isterim: Bu yaptığının hesabını birgün hukuk önünde vereceksin. Küsmece yok." dedi.

Altay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, halk oylaması sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bazı bürokrat ve yargı mensuplarının Türkiye'yi gerdiklerini, halkı kutuplaştırdıklarını öne sürdü.

"Türkiye terör örgütlerinin açık hedefi haline geldi"

Anayasa değişiklik kanununun milletvekillerine seçim şantajı yapılarak Meclisten geçirildiğini, halka da terör şantajı yapılarak onaylatılmak istendiğini savunan Altay, "Anayasa değişikliği konusunda milletin vicdanına, basiretine, demokrasiye olan aşkına güvenmekteyiz. Sayın Erdoğan'ın Türkiye'yi sokmak istediği kutuplaşma, kamplaşma sürecine Cumhuriyet Halk Partisi imkan vermeyecektir." dedi.

Altay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de "totaliter bir istihbarat devleti" uygulamalarının yaşandığını iddia ederek, olağanüstü hal uygulamasıyla TBMM'nin baypas, hukuk ihlalleriyle de ülkenin dünyaya rezil edildiğini, Türkiye'nin terör örgütlerinin açık hedefi haline getirildiğini, ekonominin çökmek üzere olduğunu savundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin Twitter paylaşımına tepki

Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu'nun, Twitter hesabından "PKK anayasa referandumunda 'hayır' çağrısı yapmış. Sandıkta 'hayır' diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok." paylaşımında bulunduğunu belirten Altay, "Bu çok alçakça, çok adice, çok kirli bir şantajdır. TBMM'de milletvekillerine yapılan erken seçim şantajı bile bu şantajın yayında hafif kalıyor. Bu Başsavcıvekiline ben de seslenmek isterim: Bu yaptığının hesabını bir gün hukuk önünde vereceksin. Küsmece yok." diye konuştu.

Altay, Adalet Bakanlığı ve HSYK'nın, Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu hakkında refleks göstermesi gerektiğini dile getirerek, kamuoyunun bu konuyla ilgili bir yaptırım, açıklama beklediğini söyledi.

Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürünün halkı darbelere karşı örgütlediği yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine de şöyle konuştu:

"Darbeyi eniştesinden öğrenen Cumhurbaşkanının dünürü üzerinden yeni darbelere karşı tedbir alması milletin aklıyla dalga geçmesidir. Sayın Cumhurbaşkanından bu kepazelikle ilgili kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama yapmasını bekiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce de SADAT adıyla kurulan özel güvenlik biriminin kurucusunu da kendisine danışman yapmıştı. 'Paralel devlet' diye diye şikayet ederken şimdi paralel ordu kuruyor. Böyle bir şey oluşursa bundan ilk zararı Sayın Cumhurbaşkanı'nın göreceğinden, adımın Engin olduğu kadar eminim."