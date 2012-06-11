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Bu bir sevgi projesi

Bakan Eker, 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nda konuştu

Bu bir sevgi projesi

Bakan Eker, 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nda konuştu

11 Haziran 2012 Pazartesi 09:46
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Bu bir sevgi projesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkçe Olimpiyatları'nın ''sevgi ve uygarlık projesi'' olduğunu belirtti.
10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nın İzmir etkinliği Atatürk Stadyumu'nda yapıldı. Bu yıl 135 ülkeden bin 500 öğrencinin katıldığı Türkçe Olimpiyatları etkinliği Papua Yeni Gine'den Anthony Acanufa'nın ''Ah o gemide ben de olsaydım'' adlı şarkıyı seslendirmesiyle başladı.
Etkinlikte Moldovalı öğrencilerin zeybek oyunu izleyicilerden büyük alkış aldı. Gecede Türkçe şiir ve şarkılar söyleyen, halk oyunu gösterileri sunan öğrenciler beğeniyle izlendi.
Stadın dolması nedeniyle içeriye giremeyen vatandaşlar, etkinliği dışarda kurulan dev ekranlardan takip etti.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkçe Olimpiyatları'nın 10 yılda 17 ülkeden 135 ülkeye yayıldığını, sevginin, hoşgörünün, merhametin önemli bir projesi olduğunu belirterek, ''Bu bir sevgi, bir uygarlık projesidir'' dedi.
Organizasyonun, insanlığın saadetini, mutluluğunu gaye edinen bir medeniyet tasavvuru olduğunu kaydeden Bakan Eker, şöyle konuştu:
''Olimpiyatların inşasında Anadolu'da adları bilinmeyen çok insanın çabası var. O öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin büyük emeği, katkısı var. Kendisine saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Kültür şöleni olarak adlandırılan bu etkinliğe daha önce Ankara'da ve Diyarbakır'da katıldım. En güzelini, en coşkulusunu İzmir'de sizinle yaşadım.''
İzmir Valisi Cahit Kıraç da İzmir'in EXPO 2020 adaylığını hatırlatarak, Türkçe Olimpiyatları'nda elde ettikleri tecrübeleri, EXPO adaylık sürecinde değerlendireceklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ise Türkçe Olimpiyatları'nın Türkçe'nin dünyaya yayılmasını sağladığını belirterek, ''Türkçe konuşuldukça, yayıldıkça Türk devletinin büyüyeceğine, gelişeceğine inanıyorum. Bu uğurda fedakarca çalışan proje sahiplerine, öğretmenlerine, sponsorlarına teşekkür ediyorum'' diye konuştu.
İzmir'de 145 öğrencinin sahne aldığı etkinlik, havai fişek gösterisi ile sona erdi.

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 06:41
Anahtar Kelimeler:
Mehdi EkerTürkçe OlimpiyatlarıSevgi Projesi
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