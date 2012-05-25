Bu bir samimiyet sınavı

YOZGAT - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, açılışlar ve temel atma törenlerine katılmak üzere Yozgat'a geldi.



Karşılamada gazetecilerin, CHP'nin zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran yasanın şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin Anayasa Mahkemesi'nce reddedilmesine ilişkin soruları üzerine Başbakan Yardımcısı Bozdağ, kararın anayasaya uygun olduğunu söyledi.

CHP'nin tavrının yanlış olduğunu ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:

''Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin esasında bu değişikliğin şekil bakımından Anayasa'ya aykırılığına itirazı şekli bir itirazdır. Esas itirazı Kuran-ı Kerim'in ve Peygamber efendimizin hayatının seçmeli ders olmasınadır. CHP bunu açıkça söyleyemediği için, şekil yönünden bir itirazla bu yolu kapama gayretine girmiştir. Anayasa Mahkemesi verdiği kararla bu yolun anayasaya aykırı olduğunu ortaya koymuştur. Cumhuriyet Halk Partisi samimi ise Kuran-ı Kerim'in seçmeli ders olmasından, Peygamber efendimizin hayatının seçmeli dersler arasında okutulmasından rahatsız değilse, bundan yana ise o zaman Anayasa Mahkemesi'ne esasa ilişkin itiraz davası açmasın. Bu bir samimiyet sınavıdır. Bunu hep beraber göreceğiz.''