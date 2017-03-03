AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yaptığı açıklamada, Almanya'nın tavrının izah edilir bir tarafının bulunmadığını belirterek, bunun dostça bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

Demokrasilerde, demokrasi standardı yüksek ülkelerde özgürlüklerin serbest, yasaklamaların ve sınırlamaların istisnai olduğuna işaret eden Yazıcı, Almanya'nın tutumunu "Antidemokratik" olarak niteledi.

Yazıcı, "Bu bir demokrasi ayıbıdır. Almanya bu vahim hatadan bir an önce dönmelidir." değerlendirmesini yaptı.

"Demokrasiyi içselleştirmiş ülkenin yönetiminin bir siyasal hak kullanımına engel teşkil edecek bu fiili ortadan kaldırması gerekirdi." diyen Yazıcı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de seçimler var, bu seçimlerin bir uzantısı olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da seçme hakkını, demokratik haklarını kullanabilmelerinin önü bu ülkelerle yapılan anlaşmalarla açılmış durumda. Bunun uygulamasını daha önce de yaptık. Dostça bir yaklaşım değil. Bu bakımdan da elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu çok ciddi bir hak önleme eylemini sorgulayacak ve sorguluyor. İlişkilerimize zarar verecek bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Bu durum hem ikili ilişkilerimizi zedeler hem de Avrupa Birliği sürecine büyük ölçüde zarar verir."

Almanya'nın kararının Avrupa'nın çok önem verdiği Kopenhag kriterleriyle ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarıyla da bağdaşmadığını vurgulayan Yazıcı, "Bu kriterler çiğnenmiştir. Bir demokratik hak kullanımını, belediye akitleşmeye aykırı olarak engelliyor. Alman hükümeti buna seyirci kalıyor. Bu çok vahim bir hata. Türkiye'nin orada seçmenlerle birlikte demokratik hakkını kullanacak ortamı sağlamak Almanya'nın görevidir, bu görevini yapması gerekir." diye konuştu.