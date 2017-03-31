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"Bu anayasa hepimizin, birlikte karar vereceğiz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu memleket hepimizin memleketi. Bunun sağcısı solcusu yok. Bu anayasa hepimizin, birlikte karar vereceğiz. Çocuklarımızı, demokrasimizi düşünüceğiz." dedi.

"Bu anayasa hepimizin, birlikte karar vereceğiz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu memleket hepimizin memleketi. Bunun sağcısı solcusu yok. Bu anayasa hepimizin, birlikte karar vereceğiz. Çocuklarımızı, demokrasimizi düşünüceğiz." dedi.

31 Mart 2017 Cuma 13:39
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"Bu anayasa hepimizin, birlikte karar vereceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Yeni Sanayi Kooperatifinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda, anayasaların vatandaşın geleceğini, haklarını güvence altına alan toplumsal uzlaşma belgeleri olduğunu belirterek, her vatandaşın geleceğini, hakkını güvence altına aldığını anlattı.

Vatandaşların geleceğinin bir kişiye emanet edilemeyeceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"80 milyonun geleceği bir kişiye emanet edilmez. 'Olsun, 80 milyonun geleceğini bir kişiye emanet edelim' derseniz o zaman 'evet' oyu kullanacaksınız. 'Bu yanlıştır' diyorsanız 'hayır' oyu kullanacaksınız. Partilerle ilgisi var mı? Hayır. Bir başkan gelir, 'Bunları yapmayacağım' diyebilir. Ama başka bir başkan gelir 'Ben bunların hepsini değiştiriyorum, yeniden yapacağım' diyebilir. Asıl tehlike şu: Bir kişiye bu kadar yetki verirseniz, herhangi bir kişi, kurum, devlet, organizasyon, bir kişiyi kandırırsa, ikna ederse, 24 saatte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirir. Sandığa gideceksiniz. 'Evet' demenin vebalini hatırlatmak için söylüyorum. Bir kişi başkanı ikna ettiğinde 24 saat içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirir. Nasıl? Çünkü başkana öyle yetkiler veriyorsunuz ki evet geçerse öyle yetkiler verilecek ki bütün müsteşarları, emniyet müdürlerini, valileri, genel müdürleri ve bütün komutanları, MİT müsteşarı dahil tamamını en geç 24 saat içinde değiştirebilir. Öyle '30, 35 yıl uğraşalım devlet kuralım' buna hiç gerek yok."

"Bunun sağcısı solcusu yok"

Bir televizyon programında karşılıklı oturup 18 maddeyi konuşmak istediğini ancak buna olumlu yaklaşılmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çıkamıyorlar. Tartışma yapamıyorlar. Bakın devletin forsunu, arabalarını, uçaklarını, otobüslerini, parasını kullanıyorlar, televizyonlarını kullanıyorlar ama 'evet'i bir türlü anlatamıyorlar. Bizim hiçbir imkanımız yok, tek güvencemiz var. Allahımız ve vatandaşımız var. Bizim güvencemiz de öyle. Köy köy, kasaba kasaba dolaşıp bunu anlatacağız. Bu memleket hepimizin memleketi. Bunun sağcısı solcusu yok. Bu anayasa hepimizin, birlikte karar vereceğiz. Çocuklarımızı, demokrasimizi düşünüceğiz. Milli Kurtuluş Savaşı'nı, Erzurum'u, Sivas'ı ve Amasya Tamimi'ni düşüneceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluAnayasa
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