CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisi tarafından Atatürk Hürriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Bu anayasa hepimizin anayasası olacak, A partisinin de B partisinin de C partisinin de hatta hiçbir partiye üye olmayan vatandaşlarımızın da yani 80 milyonun anayasası olacak. Dolayısıyla sandığa giderken bayrağımızı düşüneceğiz, vatanımızı düşüneceğiz, çocuklarımızı düşüneceğiz, geleceğimizi düşüneceğiz, demokrasimizi düşüneceğiz ve ona göre oy vereceğiz. Benim anlattığım gerçekler hepimizin bilmesi gereken gerçeklerdir ve bu çerçevede bizim düşünerek sandığa gitmemiz gerekiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, miting meydanlarında referandum için konuşan, çaba harcayan diğer siyasi partilerin liderlerini de dinlediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ama ben onlar gibi yapmayacağım, ben sadece ve sadece size bu anayasa değişikliklikleri neyi getiriyor, neyi götürüyor onu anlatacağım. Birinci noktamız şu, siz Sayın Cumhurbaşkanının taraflı mı olmasını istersiniz, tarafsız mı olmasını istersiniz? Bugüne kadar, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar cumhurbaşkanları hep tarafsız olmuştur. Neden tarafsız olur? Çünkü cumhurbaşkanlığı makamı 80 milyonu temsil eder, bayrağımızı temsil eder, cumhurbaşkanlığı makamı hepimizin ortak değeridir, eğer cumhurbaşkanı tarafsız olmazsa ortak değer olma niteliğini kaybeder. O nedenle 16 Nisan'da sandığa gidecek bütün vatandaşlarıma sesleniyorum, ister Adalet ve Kalkınma Partili olsun, ister Cumhuriyet Halk Partili olsun, İsten Milliyetçi Hareket Partili olsun, ister Saadet Partili olsun, ister HDP'li olsun, ister Vatan Partisinden olsun, 80 milyon vatandaşımın tamamına sesleniyorum, 'bu ülkeye tarafsız bir cumhurbaşkanı gerekiyor' diyorsan sandığa gideceksin, onurla, gururla 'hayır' oyunu kullanacaksın, bu kadar kolay."

"Tarafsız olsun 80 milyonu temsil etsin"

Bunun seçimlerle ilgisi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bunun partilerle de ilgisi yok. Olayı sanki bir parti rekabeti halinde anlatmaya çalışıyorlar, oysa burada partilerin bir işi yok. Cumhurbaşkanı tarafsız olsun, Saadet Partili için de tarafsız olsun, CHP'li için de tarafsız olsun, MHP'li için de tarafsız olsun, Büyük Birlik Partili için de tarafsız olsun. Tarafsız olsun ki benim bayrağımı temsil etsin, beni de temsil etsin, 80 milyonu temsil etsin." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar tarihte cumhurbaşkanları hep tarafsız oldu, dolayısıyla biz tarihimize saygılıyız, birliğimize saygılıyız, demokrasimize saygılıyız, farklı görüşlerden de olsak bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Arkadaş, Kılıçdaroğlu size ne yaptı ben merak ediyorum?"

Trabzon'a İstanbul'dan geldiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Yer gök 'evet' levhalarıyla dolu her tarafta. Bizimle mücadele etmek istiyorlar, bizimle derken partiyle değil doğrudan benimle mücadele etmek istiyorlar. Miting yapıyorlar bakıyorum sabah Kılıçdaroğlu, öğle Kılıçdaroğlu, akşam Kılıçdaroğlu, ikindi Kılıçdaroğlu... Arkadaş, Kılıçdaroğlu size ne yaptı ben merak ediyorum? Ne yaptı size Kılıçdaroğlu? Söylüyorum onlar da duysunlar, Kılıçdaroğlu haram yemedi, kul hakkı yemedi, düzgün davrandı ve millete doğruları anlatıyor, eğer siz benimle hesaplaşmak istiyorsanız çıkarsınız karşıma hesaplaşırsınız, ben ondan da çekinmiyorum." dedi.