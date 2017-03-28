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"Bu anayasa geçerse bütün yetkileri bir kişiye veriyoruz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeni anayasa paketine ilişkin, "Bu anayasa geçerse, devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili bütün yetkileri bir kişiye veriyoruz." dedi.

"Bu anayasa geçerse bütün yetkileri bir kişiye veriyoruz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeni anayasa paketine ilişkin, "Bu anayasa geçerse, devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili bütün yetkileri bir kişiye veriyoruz." dedi.

28 Mart 2017 Salı 12:31
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"Bu anayasa geçerse bütün yetkileri bir kişiye veriyoruz"

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir otelde muhtar ve azalarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, muhtarların sorunlarının farkında olduğunu, nasıl çözüleceğini bildiklerini, bu konuda gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi. 

Halk oylamasının, parti, hükümet veya cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığını, anayasada yapılan değişikliklerin oylanacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu nedenle sürecin herkesi ilgilendirdiğini, herkesin siyasi kimliğini, siyasi görüşünü bir tarafa bırakarak karar vermesi gerektiğini dile getirdi. 

"Bu tamamen bir demokrasi tercihi"

"Türkiye'nin, seçimle gelmeyen kişilerle yönetildiği süreçlerin darbe dönemleri" olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"O zaman şu soruyu kendimize soracağız; 'Sayın Cumhurbaşkanını milletin seçtiği, aynı zamanda parlamentonun seçtiği TBMM Başkanı mı temsil etmeli, yoksa seçimle gelmeyen biri mi temsil etmeli?' Diyorsanız seçimle gelmeyen birisi temsil etsin, gideceksiniz 'evet' oyu kullanacaksınız, seçimle gelen biri TBMM Başkanı, milli irade temsil etsin diyorsanız, gideceksiniz 'hayır oyu' kullanacaksınız. Bunun partilerle ilgisi yok, bunun kişilerle de ilgisi yok Bu tamamen bir demokrasi tercihi. Oturacaksınız, düşüneceksiniz, vicdan terazisinde tartacaksınız, oyunuzu öyle kullanacaksınız. Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili bütün yetkileri bir kişiye veriyoruz, Bu anayasa geçerse, devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili bütün yetkileri bir kişiye veriyoruz. Devlete kim müsteşar olur, kim kaymakam olur, kim vali olur, kim hakim olur, bütün bunları TBMM belirler. Yeni modelde kimin müsteşar, kimin vali, kimin kaymakam, kimin müftü olacağına bir kişi karar verir, yani başkan. İster ilkokul mezunu olsun, ister üniversite mezunu olsun, ister amcasının oğlu olsun, ister dayısının oğlu olsun. Gelecek diyecek 'seni müsteşar tayin ettim, nitelikleri ben belirliyorum' diyecek."

Kılıçdaroğlu, devletin liyakat sistemiyle yönetilmesi gerektiğini düşünenlerin 'hayır' oyu vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunun partilerle ilgisi var mı? Hayır. Kişilerle ilgisi var mı? O da hayır. Çünkü anayasa bir kişi için yapılmaz ki 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 100 yıl devam eder anayasalar. Bugün bir kural gelir, birisi değiştirir, yarın bir başka başkan gelir, tamamen kuralı ters düz eder, değiştirir. Sorun şu, kuralları bir kişi mi belirlesin, 550 kişi mi? Kuralları bir kişi mi belirlesin, milli iradesi mi?" ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPAnayasa DeğişikliğiKemal Kılıçdaroğlu
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