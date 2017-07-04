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"Bu adalet yürüyüşü değil gaflet yürüyüşüdür"

Başbakan Yıldırım, "FETÖ'cülerin, bölücü terör örgütünün ayakta alkışladığı yan yana yürüdüğü bu yürüyüşün adımları milletin adımları değildir. Bu adalet yürüyüşü değildir, bu bir gaflet yürüyüşüdür gaflet." dedi.

"Bu adalet yürüyüşü değil gaflet yürüyüşüdür"

Başbakan Yıldırım, "FETÖ'cülerin, bölücü terör örgütünün ayakta alkışladığı yan yana yürüdüğü bu yürüyüşün adımları milletin adımları değildir. Bu adalet yürüyüşü değildir, bu bir gaflet yürüyüşüdür gaflet." dedi.

04 Temmuz 2017 Salı 13:20
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"Bu adalet yürüyüşü değil gaflet yürüyüşüdür"

Başbakan Binali YıldırımTEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yollar millete hizmet içindir, temeli millet olmayan bir yürüyüş, yolu da incitir yolcuyu da incitir. FETÖ'cülerin, bölücü terör örgütünün ayakta alkışladığı yan yana yürüdüğü bu yürüyüşün adımları milletin adımları değildir. Bu nasıl adalet yürüyüşü? Bu adalet yürüyüşü değildir, bu bir gaflet yürüyüşüdür gaflet." ifadelerini kullandı.

"Adaletin aranacağı yer yollar değildir"

Adaletin herkese lazım olduğunu söyleyen Yıldırım,  "Yürümeye devam edersen, ömrün biter bu yollar bitmez. Çünkü 20 bin kilometre yol yaptık. Daha 19 günde 400 kilometre oldu. Onun için gel bu sevdadan vazgeç. Adaletin aranacağı yer yollar değildir. Meclistir, mahkemelerdir." şeklinde konuştu.

"Nasıl yürüyecektin yol olmasaydı"

Yıldırım, "Bazıları diyor ki 'Bu yollar çok pahalı.' Kardeşim en pahalı hizmet olmayan hizmettir, yol olmazsa ne yapacaksın, nasıl yürüyecektin yol olmasaydı? Yolları yaptık, güzel güzel, tıpış tıpış yürüyorsun. Ya yol olmasaydı? Dağda, bayırda, ormanda kaybolup gidecektin, onun için yürürken yolları yapanlara da 'Allah razı olsun' de..." dedi.

"İşleri güçleri yapılan şeylere çamur atmak"

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü... Laf ediyorlar. Efendim bu köprü pahalıymış, şuymuş, buymuş. Bunlar tabii hayatında bir iş yapmadıkları için, işleri güçleri yapılan şeylere çamur atmak. Biz bunlara bakmayacağız."

"Biz yürürsek milletle yürürüz"

"Bizim bölücülerle işimiz olmaz" diyen Yıldırım, "Biz yürürsek milletle yürürüz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımTEM Kurtköy Bağlantı YoluFETÖAdalet Yürüyüşü
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