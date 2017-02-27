'Bozkurt işaretiyle sempati bildirimine karşılık verdi'

TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, partisinin grup toplantısında bozkurt işareti yapması ve sonrasında yaşanan tartışmalar hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yıldırım'ın bozkurt işareti yapmasının kendiliğinden yaşanan bir gelişmenin neticesi olduğunu belirten Bostancı, bu konuda, kastın ötesinde fazla abartılı yorumlar yapmanın doğru olmayacağını belirtti.

Naci Bostancı, grup toplantısında izleyiciler arasında bulunan, muhtemelen ülkücü gelenekten gelen bazı kişilerin bozkurt işareti yaparak bir anlamda, kürsüde konuşan Başbakan'dan, kendi sempatilerine karşı mukabele talep ettiklerini söyledi. Bostancı, "Sayın Başbakan da onların bu sempati bildirimine karşı, kendiliğinden gelişen bir hadiseyle, 'gönüller bir' anlamında bozkurt işareti yapmıştır. Anayasa değişikliği noktasında beraber hareket etmemiz gerektiği ve bu çerçevede de sempati alışverişinde bulunmamız gereken kesimler olduğu için mukabele etmiştir. Bunu abartılı tarzda, başka tür bağlamlara taşımak, yorumlar yapmak abesle iştigaldir." dedi.

"Ortak yolculuğu var"

"AK Parti ve MHP'nin, Anayasa değişiklik kanunu esasında ortak bir yolculuğu var." diyen Bostancı, bunu parti meselesi olarak görmediklerini, Türkiye meselesi olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Naci Bostancı, "Hangi partiden olursa olsun herkesten ricamız; böyle genel geçer hükümlerle dile getirilen eleştirilere değil, doğrudan kanunun ne olduğuna bakmaları ve o çerçevede bir muhakeme ile davranmalarıdır." diye konuştu.

Bostancı, AK Parti ve MHP arasında sempati alışverişlerinin olmasının son derece normal olduğunu söyledi.

"Semboller de birer dildir"

Bahçeli'nin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın beyanlarında da bu sempatiyi görmenin mümkün olduğunu belirten Bostancı, "Esasen semboller de beyanların bir parçasıdır, onlar da birer dildir. Bunu, sempati alışverişi olarak görmek gerekir." diye konuştu.