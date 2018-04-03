Bozkır'dan yoğun parlamenter diplomasi

TBMM - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır başkanlığındaki heyet, mart ayında ABD, İsviçre ve İran'a resmi ziyaretler gerçekleştirdi. ABD ziyaretinde, FETÖ terör örgütünün yapısı ve Fetullah Gülen'in iadesi hakkında senatör ve Temsilciler Meclisi üyeleri bilgilendirildi ve bu konudaki destekleri istendi.

Bozkır, komisyonun mart ayındaki faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Buna göre; kendisinin başkanlığında, AKPM Türk Grubu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, NATOPA Türk Grubu Başkanı Ahmet Berat Çonkar ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’dan oluşan heyet, ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyeleri ve senatörleriyle görüşmek, bazı düşünce kuruluşlarının toplantılarına katılmak üzere 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında Vaşington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, ziyaret kapsamında, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Edward Royce, Temsilciler Meclisi ABD-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Eşbaşkanları Pete Sessions ve Steve Chabot ile görüştü; Senatörler Tom Cotton, Ron Johnson, Christopher Murphy, James Risch, Tim Kaine, Joni Ernst, Thom Tillis, John Boozman ve Temsilciler Meclisi üyeleri Michael Conaway, John Garamendi, Brian Mast, Lee Zeldin ve Brian Fitzpatrick ile de bir araya geldi.

Heyet, SETA'nın Vaşington temsilciliği tarafından düzenlenen ve çok sayıda ABD'li STK üyesinin katıldığı bir yuvarlak masa toplantısına da katıldı.

Türkiye-ABD ilişkilerinin son durumu ele alındı

Dışişleri Komisyonu heyeti görüşmelerde, başta Türkiye ile ABD ilişkilerinin son durumunu ele alarak, Türkiye’nin Afrin’de düzenlediği Zeytindalı Harekatı'nın amacı ve kapsamı, Suriye, Irak ve bölgedeki gelişmeler hakkında senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüş teatisinde bulundu.

FETÖ terör örgütünün yapısı, düzenlediği 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Fetullah Gülen’in iadesi hakkında Senatör ve Temsilciler Meclisi üyeleri bilgilendirildi ve bu konudaki destekleri istendi. Türkiye’nin, başta PKK, PYD-YPG ve DAEŞ olmak üzere, uluslararası terörizme karşı verdiği mücadelenin boyutları anlatıldı ve bu doğrultuda ABD Kongresi’nin desteğinin önemi yinelendi.

Bu görüşmeler vesilesiyle, ABD iç siyasetindeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak ve ABD'nin uluslararası sorunlara parlamenter açıdan bakışını görme imkanı sağlandı. ABD kamuoyunda Türkiye hakkında yanlış algılara dayalı olarak oluşmuş olumsuz tablonun doğru bilgilerle değiştirilmesi için, parlamenterler arasındaki ilişkilerin karşılıklı ziyaretlerle güçlendirilmesi gereği iki tarafça da dile getirildi.

İsviçre ziyareti

Dışişleri Komisyonu heyeti, İsviçre Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nun daveti üzerine 13-15 Mart tarihlerinde, Bozkır başkanlığında Bern'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

İsviçre Parlamentosu Dışişleri Komisyonu ile resmi bir toplantı yapan heyet, İsviçre Parlamentosu Başkanı Dominique De Buman ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis tarafından kabul edildi.

Volkan Bozkır başkanlığındaki Dışişleri Komisyonu heyeti, İran Parlamentosu Milli Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Başkanı Alaaddin Borucerdi'nin daveti üzerine 3-8 Mart tarihlerinde Tahran'a resmi bir ziyarette bulundu.

Heyet; İran Parlamentosu Başkanı Ali Laricani ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından kabul edildi. İran Parlamentosu Millik Güvenlik ve Dış Politika Komitesi ile resmi görüşmelerini yapan heyet, İran-Türkiye Dostluk Grubu ile bir araya geldi.

AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile çalışma yemeğinde buluşan Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Singapur'un Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Dışişleri Komisyonu, 10 uluslararası anlaşmaya ilişkin tasarıyı görüşüp kabul etti.