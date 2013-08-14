Bozdağ'dan uluslararası topluma çağrı

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, uluslararası toplumu Mısır'da yaşanan zulüm ve insanlık suçu karşısında demokrasiden, insan hakları ve insandan yana tavır almaya davet ettiklerini belirterek, "Bir kez daha bu sınavda uluslararası toplumun, kendisinin sınandığını görmesi lazım. Çünkü, Mısır'da olanlarla ilgili sadece Mısır halkı, buradaki partiler, Mısır'daki insanlar, demokrasi ve insan hakları sınavlarından geçmiyor. Bütün dünya Mısır'da olup bitenler nedeniyle bir demokrasi ve insan hakları sınavından geçmektedir" dedi.

Bozdağ, Sudan Din İşleri ve Evkaf Bakanı Fatih Tacussir Abdullah ve beraberindeki heyetle Başbakanlık Merkez Bina'daki görüşme öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik ordunun gerçekleştirdiği katliama ilişkin soru üzerine Bozdağ, "Mısır'da darbeci yönetim maalesef sadece demokrasiyi, milli iradeyi ve hukuku katletmemiştir. Aynı zamanda daha önce ramazan ayında bildiğiniz gibi sahur vakti yüzlerce insanı katletmiş, şimdi katliamlarına bir yenisini eklemiştir. Yine yüzlerce masum insanın katledildiğine, yine yüzlerce insanın yaralı bulunduğuna dair bilgiler alıyoruz. Ben bu katliamları ve bu katliamları yapanları şiddetle kınadığımızı bir kez daha ifade etmek isterim" yanıtını verdi.

Mısır'daki darbeci yönetimin masum insanlara dönük yaptığı ve yaptırdığı eylemlerin çok açık birer insanlık suçu olduğunu vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Mısır'da darbenin olmasından sonra, darbeye karşı susanlar, darbe demeyenler, darbeyi zımnen ve alenen destekleyenler ve bugüne kadar demokrasiden, insan haklarından, hukuktan yana tavır almayan gerek Batı ülkeleri, gerek AB, gerek BM, gerek İslam İşbirliği Teşkilatı, gerek İslam ülkelerinin önemli bir kısmı ve Batı ülkelerinin önemli bir kısmının tutumları, Mısır'daki darbeci yöneticileri cesaretlendirmiş ve onların eylemlerinin katliama dönüşmesine zemin hazırlamıştır. Birinci katliam olduğu zaman susuldu, şimdi ikinci katliam oldu, yine bakıyorsunuz maalesef uluslararası toplum suskunluğunu korumaktadır. Her zaman insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, milli irade dersi veren Batı ülkeleri, AB ve başkaca pek çok kişi, kurum, ülke ve örgütün maalesef Mısır'da demokrasi, insan hakları, milli irade ve bunların hepsinden de önemlisi insan hayatı sona erdirilirken herhangi bir tavır ortaya koymaması son derece manidardır, düşündürücüdür."

"Allah indinde de bu olup bitenlerden mesuldürler"

"Nerede AB? Nerede BM? Nerede demokrasi ve insan hakları dersini veren, herkese üstten bakan Avrupa ülkeleri? Nerede İslam İşbirliği Teşkilatı? Nerede İslam ülkeleri? Nerede bu hadise karşısında sesini yükseltmesi gerekirken, maalesef yükseltmeyenler?" sorularını yönelten Bozdağ, "Mısır'da yaşanan bu katliamdan elbette birinci derecede, darbeci Mısır yönetimi ve onun emriyle keskin nişancı veya hedef gözetmeden masum insanlara ateş eden, ateş etme emrini verenler birinci derecede sorumludur. Ancak, bu hadiselerin önlenmesi gücüne sahip olup da önlemek için hareket etmeyenler de tarih önünde de Allah indinde de bu olup bitenlerden mesuldürler" ifadesini kullandı.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"O yüzden, uluslararası toplumun, bu işe müdahale etme imkanı olan herkesi ve her kesimi, Mısır'da yaşanan zulüm ve insanlık suçu karşısında, demokrasiden, insan haklarından ve insandan yana tavır almaya davet ediyoruz. Bir kez daha bu sınavdan uluslararası toplumun, kendisinin sınandığını görmesi lazım. Çünkü, Mısır'da olanlarla ilgili sadece Mısır halkı, buradaki partiler, Mısır'daki insanlar, demokrasi ve insan hakları sınavlarından geçmiyor. Bütün dünya Mısır'da olup bitenler nedeniyle bir demokrasi ve insan hakları sınavından geçmektedir. Ancak Mısır'da yaşananlar nedeniyle maalesef pek çok uluslararası toplum ve ülke bu sınavı geçememiştir. Bu sınavda başarılı bir performans ortaya koymamıştır.

Biz buradan uluslararası topluma bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz; demokrasiye, insan haklarına, hukuka ve insan hayatına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Mısır'daki darbeci yönetim umarız ki bu hadiselere artık son verir ve Mısır'daki ortamı gelecek daha kötü hale sevk edecek, eylemlerden, söylemlerden kaçınır, kaçınmaya özen gösterir. Bunun için de mutlaka Mursi'nin serbest bırakılması, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve oradaki insanların taleplerinin dikkate alınması son derece önemlidir.

Tabii bunlar insanlığa karşı suçlardır. İnsanlığa karşı suçlar işlendiği için de uluslararası toplumun da sessiz kalmaması gerekmektedir. Mutlaka uluslararası toplumda burada gereken tavrı ortaya koymalıdır. Eğer bir bu anlamda bir tavır koymazsa korkarız ki Mısır'da başka sıkıntılar ortaya çıkabilir, arzu edilmedik sonuçlar ortaya çıkabilir. Bütün bunları önleme gücü ve kuvveti olan ülkelerin ve uluslararası örgütlerin, vakit geçirmeden bu olup biten karşısında net, tartışmasız tavırlar ortaya koymasına ihtiyaç vardır. "

"Keskin nişancılar, masum insanları hedef alıyor"

Uluslararası kuruluşların yaşanan olaylara müdahalesinde neden geç kaldığı sorusu üzerine de Bozdağ, bugün Başbakanlıktan bir açıklama yapıldığını, açıklama öncesinde ise Dışişleri Bakanlığının pek çok ülke ile temaslarda bulunduğunu bildirdi.

Bozdağ, Mısır'da yaşananlarla ilgili tavır koymaya ve bu konuda ortak hareket etme konusunda çağrılar yapıldığını belirterek, "Ama şu ana kadar baktığınızda AB'den itidale davet eden bir açıklama var. 'Katilamlara son verin, bu işi durdurun, bu yaptığınız yanlıştır, fevkalade kötü şeydir' deyip orada tavır koymak yerine tarafları itidale davet ediyor. Yani elinde silah olmayan, hiçbir şiddete başvurmayan, sadece barışçıl olarak bir noktada duran insanların yaptığı bir şey yok. Ama keskin nişancılar duruyor ve masum insanları hedef alıyor, ateş ediyor ve öldürüyor. Orada bulunan insanlara yine hedef gözeterek gerçek mermi kullanarak onların hayatına son veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Tavrı olan tek ülke Türkiye'dir"

Ramazan ayında sabaha karşı bir saldırının yapıldığına dikkati çeken Bozdağ, "Bunlar karşısında itidal çağrısından öte söylenecek sözler olduğunu ve yapılacakların olduğunu düşünüyoruz. Ancak maalasef bu konuda şu ana kadar gerek İslam ülkelerinden gerek batı ülkelerinden gerek İslam İşbirliği Teşkilatından gerek AB'den gerek BM'den baktığınız zaman şu ana kadar kamuoyunu rahatlatacak bir tavır ortaya malasef konulamamıştır. Tavrı olan tek ülke, Türkiye'dir. Biz her zaman demokrasiden yana, insan haklarından yana, insan hayatından ve insan hayatının kutsallığından yana olan tavrımızı sürdüreceğiz ve bu noktadaki duruşumuzu devam ettireceğiz" diye konuştu.

Bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni eden Bozdağ, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.