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Bozdağ'dan açıklamalar

“Türkiye'nin sadece engelli vatandaşı yoktu.”

Bozdağ'dan açıklamalar

“Türkiye'nin sadece engelli vatandaşı yoktu.”

12 Mayıs 2012 Cumartesi 09:41
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Bozdağ'dan açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Türkiye'nin sadece engelli vatandaşı yoktu. Engelli bir demokrasisi, engelli bir hukuku ve engelli bir sosyal devlet anlayışı vardı'' dedi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gaziantep'te düzenlenen ''Kalyoncu Üniversitesi Öğrencileri ile Zihinsel Engelli Çocuklarımız El Ele Toplantısı''na katıldı.
Bekir Bozdağ, üniversitenin hukuk fakültesinin amfisindeki toplantıda, Türkiye'de engellilerle ilgili önemli adımlar attıklarını söyledi. 2004'e kadar Türkiye'de engelli vatandaşlarla ilgili müstakil bir kanun olmadığını, ilk defa kanunla bu alanı buluşturan adımı 2004'te attıklarını ifade eden Bozdağ, ''Şimdi daha önemli yatırımları bu adımın üzerine bina ediyoruz. Eğitim konusunda, bakım konusunda önemli destekler verdik. Yavrular, anneler babalardan ayrılmasın diye destekler verdik. Sorunlarına çare olmaya çaba sarf ettik. Elbette daha başka sorunlar var ama o sorunları çözmek için gayret göstermek hepimizin vazifesidir'' diye konuştu.
''Türkiye'nin sadece engelli vatandaşı yoktu. Engelli bir demokrasisi vardı, engelli bir hukuku vardı, engelli bir sosyal devlet anlayışı vardı'' diyen Bozdağ, bu kadar engelli yapı arasında elbette hükümetlerin engelli vatandaşlarına yeteri kadar destek veremediğini söyledi.
Bozdağ, hükümet olarak demokrasinin önündeki engelleri kaldırarak, hukuk devletini güçlendirerek, sosyal paydada ve bütün paydalarda milleti buluşturarak, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmakla ilgili ciddi adımları attıklarını ve atmaya devam edeceklerini vurguladı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de engellileri evden çıkardıklarını, onlara eğitim, sağlık, evde bakım hizmeti verdiklerini ve onlara 'birinci sınıf vatandaş olacaksın' dediklerini belirtti. Engellilerin yaşam kalitesini yükselten bütçeyi 1.2 milyar TL'den, 15 milyar TL'ye çıkardıklarının altını çizen Şahin, engellilerinin ülkenin kalkınmasına katkıda bulunma talepleri olduğunu söyledi.
Engellilerin ''Biz iş istiyoruz. Engelimiz elimizde, ayağımızda olabilir ama kafamız yerinde. Bu ülkenin kalkınma hamlesinde yerimizi almalıyız'' gibi çok önemli bir taleplerinin olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
''Engellilerin kamudaki istihdamının artırılmasıyla ilgili açıkların bir an önce doldurulması gerekiyordu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bütün istihdam sayısı 15 bindi. Başbakanımızın talimatıyla bu sayı 50 bini aştı. Toplam kadro ve eksiğimiz nedir diye baktığımızda halen 20 bin açığımız var. Bunu doldurmamız için gerekli talimatı verdik. Engellilerin sınavlarını kategorize ettik. Aynı tarihte bedensel, zihinsel ve işitme engelliler aynı sınava giriyordu. Biri görüp, öbürü işitip, diğeri anlayana kadar, bedensel engelli sınavı bitiriyordu. 10 gün önce 60 bin engelli kendi içerisinde kategorize edilmiş bir şekilde sınava girdi. Sınav sonuçları gelecek hafta açıklanacak.
Devlet Personel Genel Müdürlüğü ile beraber nerede açık var, bunun karşılığında engellimizin aldığı puan ne? Hangi engelli grubu hangi puanı almış, bunu eşleştireceğiz. İnanıyorum ki vicdanlarımızda 'bu sefer oldu' dediğimiz eşleştirme yapacağız. Engellimizi evden çıkardık. Eğitim imkanı verdik. Sağlık imkanı verdik. Evde bakım hizmeti verdik. Artık onlara 'Birinci sınıf vatandaş olacaksın' diyoruz.''
Bakan Şahin, zihinlerdeki engelleri kaldırıp beraber yaşama kültürünü yakalayacaklarını, empati kuracaklarını ifade ederek, ''Merhameti ve şefkati hem öğreneceğiz hem öğreteceğiz hem de çocuklarımıza öğreteceğiz. Bu o kadar önemli bir değer ki bu değerleri bir tarafa koyduğunuz zaman dünyanın en mükemmel yasasını çıkarsanız bile hiçbir şey ifade etmiyor. Biz bunlara bütün olarak bakıyoruz'' diye konuştu.
Bakan Şahin, engelliler içinde en zor durumda olanların zihinsel engelliler olduğunu ifade etti. Hayatın bir sınav olduğunu ve bu sınavın ''engelliler ve engelsizler'' sınavı olarak nitelendirilebileceğini dile getiren Şahin, ''Engelliyi anlayamadığımız zaman, onun sorumluluğunu kendi sorunumuz olarak görmediğimiz zaman, onun kaderini kendi kaderimizle örtüştürmediğimiz zaman bu sınavı hiç birimiz geçemeyiz. Bu makamların da hesabını veremeyiz'' şeklinde konuştu.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir ise engellilerin karşılaştığı sorunlara değinerek, üniversitenin engellilere yönelik hazırladığı projeleri anlattı.
Konuşmaların ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından yılın annesi seçilen Bakan Fatma Şahin'in annesi Perihan Kıymık'a ve eğitim öğretim döneminde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Toplantıya AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Halil Mazıcıoğlu, Vali Erdal Ata ve engelli çocukların aileleri katıldı.

AA

Son Güncelleme: 12.05.2012 01:42
Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağEngelli Demokrasi
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