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Bozdağ: Türk milletinin her bir ferdine yapılmış hakarettir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir." dedi.

Bozdağ: Türk milletinin her bir ferdine yapılmış hakarettir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir." dedi.

24 Nisan 2018 Salı 11:33
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Bozdağ: Türk milletinin her bir ferdine yapılmış hakarettir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir BozdağKılıçdaroğlu
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