Bozdağ: Türk milletinin her bir ferdine yapılmış hakarettir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir." dedi.