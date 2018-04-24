Bozdağ: Türk milletinin her bir ferdine yapılmış hakarettir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir." dedi.
AA
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir." dedi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir." dedi.
AA