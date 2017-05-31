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Bozdağ'dan şehit aileleri için talimat

Adalet Bakanı Bozdağ, darbe girişimi davalarını izleyen şehit yakınlarına her türlü yardım ve desteğin sağlanması talimatını verdi

Bozdağ'dan şehit aileleri için talimat

Adalet Bakanı Bozdağ, darbe girişimi davalarını izleyen şehit yakınlarına her türlü yardım ve desteğin sağlanması talimatını verdi

31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:05
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Bozdağ'dan şehit aileleri için talimat

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Sincan ve Silivri Cezaevi kampüslerindeki duruşma salonlarında görülen darbe girişimi davalarını izleyen şehit yakınlarına her türlü yardım ve desteğin sağlanması talimatını verdiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Bozdağ, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne verdiği talimatla darbe girişimi duruşmalarını izleyen şehit ailelerinin talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi.

Bu çerçevede Sincan'daki duruşma salonunun bulunduğu bölgeye şehit yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özel bir kantin açıldı.

Cezaevi yerleşkesi içinde Sincan Belediyesince şehit ailelerine çeşitli ikramlarda bulunulmak üzere çadır kurulmasına da izin verildi.

İstanbul Silivri'deki duruşma salonunda şehit yakınlarının salonun arka kısımlarında kaldıklarını belirtmeleri üzerine de Bozdağ'ın, şehit yakınlarının duruşma salonun ön kısımlarına alınmasını istediği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Bekir BozdağSilivri CezaeviŞehit Ailelerişehit Yakınları
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