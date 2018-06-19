Bozdağ'dan 'Münbiç' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Münbiç'te diplomatik çabalarımızın netice vermesi, Türkiye'nin sadece arazide değil masada da güçlü olduğunu göstermektedir." dedi.
AA
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Münbiç'te diplomatik çabalarımızın netice vermesi, Türkiye'nin sadece arazide değil masada da güçlü olduğunu göstermektedir." dedi.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Münbiç'te diplomatik çabalarımızın netice vermesi, Türkiye'nin sadece arazide değil masada da güçlü olduğunu göstermektedir." dedi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Münbiç'te diplomatik çabalarımızın netice vermesi, Türkiye'nin sadece arazide değil masada da güçlü olduğunu göstermektedir." dedi.
AA