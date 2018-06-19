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Bozdağ'dan 'Münbiç' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Münbiç'te diplomatik çabalarımızın netice vermesi, Türkiye'nin sadece arazide değil masada da güçlü olduğunu göstermektedir." dedi.

Bozdağ'dan 'Münbiç' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Münbiç'te diplomatik çabalarımızın netice vermesi, Türkiye'nin sadece arazide değil masada da güçlü olduğunu göstermektedir." dedi.

19 Haziran 2018 Salı 10:42
18 Okunma
Bozdağ'dan 'Münbiç' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Münbiç'te diplomatik çabalarımızın netice vermesi, Türkiye'nin sadece arazide değil masada da güçlü olduğunu göstermektedir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir BozdağMünbiç
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