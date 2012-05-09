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Bozdağ: ''Başkanlık sistemi, padişahlığa da tek adamlığa da izin vermez;

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: ''Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmasını sürdürürken, bunun tartışılmasını istemek kadar doğal bir şey olamaz''

Bozdağ: ''Başkanlık sistemi, padişahlığa da tek adamlığa da izin vermez;

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: ''Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmasını sürdürürken, bunun tartışılmasını istemek kadar doğal bir şey olamaz''

09 Mayıs 2012 Çarşamba 14:49
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Bozdağ: ''Başkanlık sistemi, padişahlığa da tek adamlığa da izin vermez;

TBMM - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, başkanlık sisteminin, padişahlığa da tek adamlığa da izin vermediğini; demokrasiyi, uzlaşmayı güçlendirdiğini söyledi.

Bozdağ, kuruluşunun 48. yıldönümü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret etti.

Bozdağ, ziyareti sırasında gazetecilerin başkanlık sistemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Başkanlık sisteminin, Türkiye'de yeteri kadar bilinmediğini ifade eden Bozdağ, CHP, MHP ve bazı kesimlerin bu sistemin bilinmesini istemediğini, tartışılmasından bile rahatsız olduğunu söyledi.

Yeni bir anayasa yapılırken, bu anayasanın hangi sistem üzerinde kurulacağının tartışılmasında yarar olduğunu söylediklerini belirten Bozdağ, ''Siz sistem tartışması yapmadan, bir anayasa yaparsanız o zaman zemin etüdü yapmadan bina yapmaya benzer ki pek çok sorun, sıkıntı olur. Türkiye, yeni dönemde bir sistem değişikliğine gidecekse bunu tartışması lazım. Yok parlamenter sistemle devam edecekse, bunu da tartışması lazım. Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmasını sürdürürken, bunun tartışılmasını istemek kadar doğal bir şey olamaz. Bizim istediğimiz bu. Bu konu tartışılsın, herkes kanaatini söylesin, karartma uygulanmasın, işin doğrusu ortaya çıksın'' diye konuştu.

Bozdağ, basına, siyasilere baktıklarında bu işi tartışmaktan ziyade kötüleme, karalama kampanyası gibi bir süreç bulunduğunu, tartışmak istemeyen büyük bir kesimin bulunduğunu söyledi. Bozdağ, ''Başkanlık sistemi gelirse tek adamlık, otoriter yapı olur'' eleştirilerine işaret ederek, şöyle devam etti:

''Nasıl olacak, onu bir anlatmaları lazım. Parlamentoyu, yasamayı halk seçecek; yürütmeden bağımsız olacak, yürütmeyi istediği gibi denetleme hak ve imkanı olacak. Yürütmeyi, halk seçecek, halka hesap verecek. Yasamayla uyumlu çalışması, başarısı için olmazsa olmaz şartlardan biri. Bu şartlar altında, halk tarafından seçilen bir yürütmenin, parlamentoyla, yasamayla uzlaşmazsa başarılı olma şansı gözükmüyor. Nasıl o zaman bir otoriter yapıya dönüşecek bu. Birisinin çıkıp açıklaması lazım. Birisi 'padişahlık olur' diyor, nasıl, neden olacağını açıklamalı. Bu sistem padişahlığa da tek adamlığa da izin vermez; bu sistem demokrasiyi, uzlaşmayı güçlendirir.

CHP'liler bu noktada bir tutarlılığı var, evveliyatından beri karşı. Sistem kötü, yanlış olduğu için karşı değil. Eğer halk seçecek, yüzde 50,1'in oyunu alan başkan olacaksa, o zaman diyor ki, 'solun oy tabanı belli, bu seçim sistemi böyle uygulandığında, CHP düşüncesinde birin Türkiye'de başkan seçilme şansı yok. Onun için bu sistemi ne kadar kötülersem, sistemin önüne engel olursam, benim için kardır' diye düşünüyor. Yoksa, sistemin yanlışlarını ortaya koyan bir yaklaşım değil. Ana neden bu.

Alparslan Türkeş, 'tek meclisi, tek yürütmeyi savunuruz. Yürütmenin, Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında ikiye bölünmesine rıza göstermeyiz' açıklaması var, 9 Işık içinde bu yer alıyor. Belli ki MHP yönetiminin 9 ışıktan fazla ışık almadığı gözüküyor, yeteri kadar ışık almayınca Türkeş'in söyledikleri havada kalıyor. Sayın Bahçeli ve arkadaşları başkanlık sistemine bütün güçleriyle karşı çıkıyorlar. O zaman Türkeş mi yanlış yaptı yoksa Sayın Bahçeli ve arkadaşları mı yanlış yapıyor. Bunu da bir açıklığa kavuşturur, kamuoyunu bilgilendirirse iyi olur. Yoksa 9 Işık'ı unuttularsa, bir kez daha okumalarında yarar var.''

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 06:51
Anahtar Kelimeler:
Bozdağ: Başkanlık SistemiPadişahlığa Da Tek Adamlığa Da Izin Vermez;
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