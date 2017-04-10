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Bölükbaşı'dan '550 Milletvekili Girişimi' bildirisine yalanlama

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Bölükbaşı, "550 Milletvekili Girişimi" adı altında halk oylamasına dair "hayır" çağrısı yapmak için yayınlanan bildiride kendi isminin de yer aldığını ancak böyle bir girişimden haberdar olmadığını açıkladı.

Bölükbaşı'dan '550 Milletvekili Girişimi' bildirisine yalanlama

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Bölükbaşı, "550 Milletvekili Girişimi" adı altında halk oylamasına dair "hayır" çağrısı yapmak için yayınlanan bildiride kendi isminin de yer aldığını ancak böyle bir girişimden haberdar olmadığını açıkladı.

10 Nisan 2017 Pazartesi 13:23
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Bölükbaşı'dan '550 Milletvekili Girişimi' bildirisine yalanlama

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Bölükbaşı, "550 Milletvekili Girişimi" adı altında halk oylamasına ilişkin "hayır" çağrısı yapmak amacıyla yayınlanan ortak bildirinin ekinde kendi isminin de yer aldığını ancak böyle bir girişimden haberdar olmadığını belirterek, ortak bildiri metnini görmediğini ve bu konuda onayının alınmadığını açıkladı.

MHP'nin eski Ankara Milletvekili de olan Bölükbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Nisan'da "550 Milletvekili Girişimi" adı altında halk oylamasında "hayır" çağrısı amacıyla bir ortak açıklama metninin yayınlandığının basına yansıdığına işaret etti.

"Ortak bildirinin ekindeki listede benim ismimim de yer aldığı görülmektedir. Böyle bir girişimden haberdar değilim, bunun içinde ve yanında değilim." ifadesini kullanan Bölükbaşı, bildiri metnini görmediğini ve bu konuda onayının alınmadığını açıkladı.

Bölükbaşı, "siyasi ahlak açısından sorunlu bu tutumu esefle kınadığını" belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPEski MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz BölükbaşıHalk Oylaması
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