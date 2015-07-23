'Bizim önceliğimiz hükümet kurmak'

ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, hükümet kurma çalışmaları kapsamında koalisyon görüşmelerine ilişkin "CHP ile yapılan görüşmenin bundan sonraki aşaması şudur; biz birkaç arkadaşı daha ilave ederek her iki heyete, Sayın Koç ile tekrar bir toplantı yapacağız. Bu toplantı önümüzdeki pazartesiden itibaren olacak ama CHP, 'Ne zaman, şu gün, şu saatte, şu arkadaşlarla toplanalım' derse, biz burada kabul durumundayız. Bu görüşmeler devam edecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Dün gerçekleştirdikleri görüşmede koalisyon çalışmaları konusunda Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bilgi verdiğini kaydeden Arınç, "Bizim önceliğimiz milletimizin bize verdiği görevin hükümet kurmak olduğunu anlıyoruz. Yeniden bir seçimi ikinci bir aşamada esasen 45 günlük sürenin sonundaki tabi bir süreç olarak görüyoruz" diye konuştu.

Milletin bir karar verdiğini ve bu kararı verirken bir şeyler düşündüğünü belirten Arınç, "Düşündüğü şey bize göre şudur: '13 yıldır tek başına iktidardaydınız, şimdi size 20 milletvekili eksik veriyorum. Sizin başka bir parti ile koalisyon ortağı olmanızı hükümeti böyle kurmanızı istiyorum' herhalde 55 milyon seçmene de sorsak 'evet biz bu amaçla oyumuzu kullandık' diyecektir. Biz maceraperest değiliz. İkincisi halkımızın bu takdirine karşı da durmayız. 'Sen ne yaptığını bilemedin hadi seçime gidelim de bu yanlışını düzelt', bu millete karşı bir saygısızlık olur" ifadelerini kullandı.

"Heyete birkaç arkadaş ilave edilecek"

Birinci aşamadaki düşüncelerinin "çok iyi niyetle ve çok şeffaf bir biçimde hükümet kurma çalışması" olduğunun altını çizen Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hükümeti kurma konusunda CHP ile ilerleyen bir süreç vardır. MHP ile ilk ziyaret yapılmış ama herhangi bir görevlendirme olmadığı için şu ana kadar ikili görüşmeler başlamamıştır. Sayın Ömer Çelik, Sayın Haluk Koç ile yapmış olduğu çalışmaların özetini esasen basına da televizyon önünde anlatmıştı. Bizde de aynısını söyledi. CHP ile yapılan görüşmenin bundan sonraki aşaması şudur; biz birkaç arkadaşı daha ilave ederek her iki heyete, Sayın Koç ile tekrar bir toplantı yapacağız. Bu toplantı önümüzdeki pazartesiden itibaren olacak ama CHP, 'Ne zaman, şu gün, şu saatte, şu arkadaşlarla toplanalım' derse, biz burada kabul durumundayız. Bu görüşmeler devam edecek."

"Hükümetimiz görev başında" diyen Arınç, "Sayın Ahmet Davutoğlu Başbakanımız bizler de bakan olarak görevimize devam ediyoruz. Çünkü anayasa böyle... Yeni hükümet kuruluncaya kadar eski hükümet görevine devam eder, bütün yetkilerini bütün sorumluklarını da kullanır. Ancak tahmin edebilirsiniz ki çok önemli kararların alınması çok kısa zamanlarda gerekebilir, bunun için kurulmuş güçlü yeni bir hükümete ihtiyaç olabilir" diye konuştu.

Arınç, bütün siyasi partilerin hükümet kurma çalışmalarında AK Parti'nin çabalarına destek olmaları gerektiğini ifade ederek, "Yeni kurulmuş bir hükümet, güvenoyu almış bir hükümet, kolları sıvamış bir hükümet, Türkiye'nin meselelerine büyük bir özveri ile sarılacak bir hükümete ihtiyacımız var" dedi. Hükümet kurma çalışmalarında AK Parti'nin tavrı ve üslubunun belli olduğunu belirten Arınç, olumlu bir sonuca ulaşacaklarını söyledi.