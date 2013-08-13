ANKARA



Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AA muhabirine, kredi ve yurtlar kurumu bünyesindeki kız erkek yurtlarının ayrılmasıyla ilgili bilgi verdi.



Söz konusu planlamanın yeni olmadığını, iki yıldır uygulamada bulunduğunu belirten Kılıç, "İki yil onceki finansal planlama çalısmamızın sonucu. Teknik ve ekonomik nedenlerden kaynaklanan bir yeniden yapılandırma çabası. Yaşadığımız sorunları biz biliyoruz. İdeojik karşıtlık içinde olanlar bilmiyor. Kızların oranını yüzde 61'e çıkardık. 184 yeni yurt inşa ediyoruz. 100'e yakın da hazır bina kiralama çalışması yürütüyoruz. Hedef kısa sürede 500 bin yatak kapasitesine ulaşmak. Anadolu'dan gelen ve barınma imkanı bulamayan gençlerimize çare olmak" diye konuştu.



Devlet yurdunda yer bulamadığından kayıt yaptırıp kızını memlekete geri götüren babalar olduğunu dile getiren Kılıç, "Yazık değil mi bu çocuklara? Ben bu kızların hepsine yurt bulmak burs sağlamak olmadı kredi sunmak ve okutmak için çırpınıyorum. Bin kere anlattık bir kere daha anlatmak ödevimizdir. Gerekirse bin kere daha. Bizim kafamızda cinsiyetçilik yok" dedi.



Bu gençlerin hepsinin kızıyla erkeğiyle bu ülkenin çocukları olduğuna dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:



"Kapasiteyi artıralım. Cari harcamaları azaltalım. Kız çocukları için ayrılan yatak kapasitelerini çoğaltalım. Anne babaların güvenine layık biçimde kızların gelecek hayallerini eğitimle yaşatalım. Çabamız budur. Başka derdimiz yok. Bu çocuklar okulda, kampüste, derste, kütüphanede zaten hep beraber değil mi? Hep beraber. Attığımız her adımın arkasında "İslamilik" arayışı var. Bu pencereden bakılmasını yanlış ve incitici buluyorum. İslam bu ülke insanının dini. Bu konuda bitmek bilmeyen eleştirilerin sahiplerinin de dini. İslamilik aramak yerine insanilik arayın. İhtiyaçlardan kaynaklandığını görün. Güvenlik, temizlik ve ortak alan personelinin etkin ve verimli kullanımına yönelik planlamayı arayın. Akıl ve mantık arayın. Art niyet aramayın."





AA