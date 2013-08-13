Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bizim kafamızda cinsiyetçilik yok

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, kredi ve yurtlar kurumundaki kız erkek yurtlarının ayrılmasıyla ilgili, "Bin kere anlattık bir kere daha anlatmak ödevimizdir. Bizim kafamızda cinsiyetçilik yok" dedi.

Bizim kafamızda cinsiyetçilik yok

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, kredi ve yurtlar kurumundaki kız erkek yurtlarının ayrılmasıyla ilgili, "Bin kere anlattık bir kere daha anlatmak ödevimizdir. Bizim kafamızda cinsiyetçilik yok" dedi.

13 Ağustos 2013 Salı 08:06
632 Okunma
Bizim kafamızda cinsiyetçilik yok
ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AA muhabirine, kredi ve yurtlar kurumu bünyesindeki kız erkek yurtlarının ayrılmasıyla ilgili bilgi verdi.

Söz konusu planlamanın yeni olmadığını, iki yıldır uygulamada bulunduğunu belirten Kılıç, "İki yil onceki finansal planlama çalısmamızın sonucu. Teknik ve ekonomik nedenlerden kaynaklanan bir yeniden yapılandırma çabası. Yaşadığımız sorunları biz biliyoruz. İdeojik karşıtlık içinde olanlar bilmiyor. Kızların oranını yüzde 61'e çıkardık. 184 yeni yurt inşa ediyoruz. 100'e yakın da hazır bina kiralama çalışması yürütüyoruz. Hedef kısa sürede 500 bin yatak kapasitesine ulaşmak. Anadolu'dan gelen ve barınma imkanı bulamayan gençlerimize çare olmak" diye konuştu.

Devlet yurdunda yer bulamadığından kayıt yaptırıp kızını memlekete geri götüren babalar olduğunu dile getiren Kılıç, "Yazık değil mi bu çocuklara? Ben bu kızların hepsine yurt bulmak burs sağlamak olmadı kredi sunmak ve okutmak için çırpınıyorum. Bin kere anlattık bir kere daha anlatmak ödevimizdir. Gerekirse bin kere daha. Bizim kafamızda cinsiyetçilik yok" dedi.

Bu gençlerin hepsinin kızıyla erkeğiyle bu ülkenin çocukları olduğuna dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Kapasiteyi artıralım. Cari harcamaları azaltalım. Kız çocukları için ayrılan yatak kapasitelerini çoğaltalım. Anne babaların güvenine layık biçimde kızların gelecek hayallerini eğitimle yaşatalım. Çabamız budur. Başka derdimiz yok. Bu çocuklar okulda, kampüste, derste, kütüphanede zaten hep beraber değil mi? Hep beraber. Attığımız her adımın arkasında "İslamilik" arayışı var. Bu pencereden bakılmasını yanlış ve incitici buluyorum. İslam bu ülke insanının dini. Bu konuda bitmek bilmeyen eleştirilerin sahiplerinin de dini. İslamilik aramak yerine insanilik arayın. İhtiyaçlardan kaynaklandığını görün. Güvenlik, temizlik ve ortak alan personelinin etkin ve verimli kullanımına yönelik planlamayı arayın. Akıl ve mantık arayın. Art niyet aramayın."

AA

Son Güncelleme: 13.08.2013 08:07
Anahtar Kelimeler:
Suat KılıçAkp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ