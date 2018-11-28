Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94390
ALTIN
205.266
DOLAR
5.2518
STERLİN
6.7132
EURO
5.9258
'El yıkama ile önemli hastalıklardan korunulabilir'
'El yıkama ile önemli hastalıklardan...
'Enerji Dostu Tünel' tasarruf için lamba yakacak
'Enerji Dostu Tünel' tasarruf için...
TFF'nin Terim'e ödeyeceği tazminatta yeni karar
TFF'nin Terim'e ödeyeceği tazminatta yeni...
Taksim Sanat "Resmemaneti" sergisiyle açıldı
Taksim Sanat "Resmemaneti" sergisiyle açıldı
Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında
Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında

Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok, bunun bilinmesini istiyorum." dedi.

Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok, bunun bilinmesini istiyorum." dedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:35
0 Okunma
Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde yok

ANKARA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine değindi.

"Ben çok açıkça söyledim, Sayın Kılıçdaroğlu bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok, bunun bilinmesini istiyorum." diyen Karamollaoğlu, söz konusu görüşmenin ittifak talebinde bulunma ziyareti olmadığını söyledi.

Görüşmede ittifak konusunun gündeme gelmediğine işaret eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Kanaatimizi de çok açık ve net olarak söyledik ki mahalli seçimler genel merkezler tarafından yapılacak ittifakların oluşturulacağı seçimler değildir. Biz daha önceden de ifade etmiştik, genel seçimlerdeki ittifak, adeta anayasanın bir zorlaması neticesinde yapılmış bir ittifaktı. Yüzde 10 barajı vardı, o barajı geçebilmek, alınan oyların daha fazla değer kazanmasını sağlayabilmek için böyle bir teşebbüste bulunulmuş ve adım atılmıştı."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin de değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, bu konuda yapılacak en basit işin asgari ücretten alınan verginin kaldırılması olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, bir soru üzerine Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Ümit ediyoruz ki kısa zamanda bu ortadan kaldırılır." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ittifak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 belediye başkan adayını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 belediye başkan adayını açıkladı
CHP’yi kimse dışarıdan dizayn edemez
CHP’yi kimse dışarıdan dizayn edemez
Teşkilatımız Cumhur İttifakı'nın önemini kavramıştır
Teşkilatımız Cumhur İttifakı'nın önemini kavramıştır
Siyasette ittifak arayışları
Siyasette ittifak arayışları
 Fransa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz
 Fransa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz
CHP Avrupa Gençlik Kampı'nın ikincisini Fransa'da düzenleyecek
CHP Avrupa Gençlik Kampı'nın ikincisini Fransa'da düzenleyecek
MHP Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin aktif öğesidir
MHP Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin aktif öğesidir
CHP'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
CHP'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
Erdoğan 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
Erdoğan 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ