''Artmakta olan bir destek gördük. Bence hükümetimizin başında bir takım kuşkular olduğunu da görmemiz gerek. Ama doğru bir denge kurabilmiş olmamız ülkede ve devletin farklı etnik gruplara, mezheplere ve dini gruplara aynı mesafede durması, dini özgürlüğü de beraberinde getirdi. Bu, eksik olan bir şeydi. Biz hiçbir zaman bir örnek, bir rol model olmak istemedik. Türkiye'de her ne yaptıysak, doğal olarak etki yarattık, ilham yarattık başka ülkelere. Dolayısıyla, insanlar karşılarında işleyen bir örneği görünce, onlar da daha iyi şeyler istiyorlar.''

Biz, kendi muhalefetimizi kendimiz oluşturduk

Ali Babacan, konuşmacılardan Cem Özdemir'in ''Türkiye'de artık muhalefet yok'' söylemini de şöyle değerlendirdi:

''Yapılan birçok analize göre bizim hükümetimiz, iktidardaki muhalefet. Türkiye'deki muhalefet partisi ise iktidardaki siyasi parti gibi davranıyor aslında. İttifaklar oluşturuyor, zımni biçimde orduya destek veriyor, benzer kurumlara destek veriyor. Muhalefet sanki ülkenin sahibi oymuş gibi davranıyor. Biz, kendi muhalefetimizi kendimiz oluşturduk.''