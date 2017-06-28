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Bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddete kalkmadı ve kalkmayacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman sizlerin de tanık olduğu protestolar da oluyor ama bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddete kalkmadı ve kalkmayacak." dedi.

Bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddete kalkmadı ve kalkmayacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman sizlerin de tanık olduğu protestolar da oluyor ama bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddete kalkmadı ve kalkmayacak." dedi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:35
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Bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddete kalkmadı ve kalkmayacak

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe devam ediyor.

Konakladığı Kalıcı Konutlar Yolu mevkisinde gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 14. gününe geldiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün her geçen gün daha bereketli ve güzel hale geldiğini ifade ederek, "Zaman zaman sizlerin de tanık olduğu protestolar da oluyor ama bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddete kalkmadı ve kalkmayacak. Tam tersine her provakasyondan sonra gerek ben gerek arkadaşlarım gerek yürüyüşe katılan vatandaşlar hep birlikte alkışlıyoruz. Bu bizim adalete olan tutkumuz, güzel bir örnek olması açısından son derece önemli." diye konuştu.

"Her türlü baskıya ve provakasyona karşı hazırlıklıyız"

Kılıçdaroğlu, İstanbul'a kadar gülerek, eğlenerek ve kararlılıkla yola devam edeceklerini vurguladı. Hiç kimsenin buna engel olmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Biz her türlü baskıya ve provakasyona karşı hazırlıklıyız. 12 maddelik bir uyarı metni hazırlamıştık. Katılımcıların tamamı bu genelgeye uydular. Bütün katılımcılara yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi sevgiyle, hoşgörüyle karşılayan Düzce halkına da teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluCHPAdalet Yürüyüşü
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