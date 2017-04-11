"Bizi kutuplaştıran bu siyasete 'hayır' deme fırsatımız var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, "Sizin fındığınızı yok sayanlara bir dur deme fırsatınız var. Sizi değil tekelleri gözünden başka hiçbir şey görmeyenlere, fındığını yok sayanlara ben buradayım, ben fındığım ile varım demek için bir hayır deme fırsatınız var." dedi.

Böke, partisince Ulubey ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yeniden yeşil umutlarla zenginlik katacakları ve yepyeni aydınlık hikayeler yazacakları güne, 16 Nisan'a çok kısa zaman kaldığını belirtti.

Ordu'nun güzel dağlarındaki yeşillikle onun bir araya geldiği mavilikle yepyeni aydınlık bir hikayeyi hep birlikte 'hayır' ile yazacaklarına işaret eden Böke, "16 Nisan'da önümüze bir sandık konulacak ancak önümüze konulan bu sandık hiçbir derdimize çare olmayı vadetmiyor. O zaman biz neyi oyluyoruz? Bu kadar derdimiz, bu kadar sıkıntımız varken niye şimdi bir rejim değişikliği tartışması karşımıza çıktı. Bu sandık bir rejim değişikliği sandığıdır. Bunu önce tespit etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Böke, başkalarının bunun rejim değişikliği değil, sistemi değişikliği olduğunu söylediğini ancak gerçeklerin kendilerinden sakladığını ileri sürdü.

"Mesele memleket meselesi"

Böke, 16 Nisan'da önlerine konulan sandıkta iktidar seçimi yapmayacaklarına dikkati çekerek, "Mesele memleket meselesi. Mesele bir iktidar meselesi değil. Özellikle son 2,5 yılda 80 milyon hep birlikte fakirleştik. Her birimiz sadede 2,5 yıl içinde bin 300 dolar daha fakiriz. Ayrıca son 2,5 yılda Türkiye'de 928 bin kişi işsiz kaldı. Mutlaka bir yakınınız, çocuğunuz ve komşularınız bu son 2,5 yıldaki fiili başkanlık yüzünden işsiz kaldı." dedi.

"Sizin fındığınızı yok sayanlara bir 'dur' deme fırsatınız var"

Meydandaki fındık üreticilerine de seslenen Böke, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizin fındığınızı yok sayanlara bir 'dur' deme fırsatınız var. Şimdi sizin hayırlarla fındığınıza, toprağınıza ve yarınlarınıza sahip çıkma fırsatınız var. Fındıklar sizde, hayırlar sandıkta olsun. Biz daha aydınlık, daha demokrat, daha özgür, toprağından çıkan yeşilin daha değerli olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz. Biz eğer milyonlar bugün meselenin memleket meselesi olduğunu anlar, bir eğer bugün milyonlar yarınlara sahip çıkmak için hayırları çoğaltırsak 17 Nisan'dan sonra hep beraber rahat bir nefes alacağız."