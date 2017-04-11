Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91684
ALTIN
150.141
DOLAR
3.7100
STERLIN
4.6153
EURO
3.9385
Halk oylamasına 5 gün kaldı
Halk oylamasına 5 gün kaldı
'Nemo Primero' hizmete girdi
'Nemo Primero' hizmete girdi
"Bağımsızlık referandumu"
"Bağımsızlık referandumu"
FETÖ'den 'kot pantolon' yasağı
FETÖ'den 'kot pantolon' yasağı
R. Onur Erim ile A’dan Z’ye Başkanlık Sistemi Röportajı
R. Onur Erim ile A’dan...

"Bizi kutuplaştıran bu siyasete 'hayır' deme fırsatımız var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, "Önümüze getirilen sandıkta bizi ayrıştıran, bizi kutuplaştıran bu siyasete 'dur' deme, 'hayır' deme fırsatımız var" dedi.

"Bizi kutuplaştıran bu siyasete 'hayır' deme fırsatımız var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, "Önümüze getirilen sandıkta bizi ayrıştıran, bizi kutuplaştıran bu siyasete 'dur' deme, 'hayır' deme fırsatımız var" dedi.

11 Nisan 2017 Salı 14:40
18 Okunma
"Bizi kutuplaştıran bu siyasete 'hayır' deme fırsatımız var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, "Sizin fındığınızı yok sayanlara bir dur deme fırsatınız var. Sizi değil tekelleri gözünden başka hiçbir şey görmeyenlere, fındığını yok sayanlara ben buradayım, ben fındığım ile varım demek için bir hayır deme fırsatınız var." dedi.

Böke, partisince Ulubey ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yeniden yeşil umutlarla zenginlik katacakları ve yepyeni aydınlık hikayeler yazacakları güne, 16 Nisan'a çok kısa zaman kaldığını belirtti.

Ordu'nun güzel dağlarındaki yeşillikle onun bir araya geldiği mavilikle yepyeni aydınlık bir hikayeyi hep birlikte 'hayır' ile yazacaklarına işaret eden Böke, "16 Nisan'da önümüze bir sandık konulacak ancak önümüze konulan bu sandık hiçbir derdimize çare olmayı vadetmiyor. O zaman biz neyi oyluyoruz? Bu kadar derdimiz, bu kadar sıkıntımız varken niye şimdi bir rejim değişikliği tartışması karşımıza çıktı. Bu sandık bir rejim değişikliği sandığıdır. Bunu önce tespit etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Böke, başkalarının bunun rejim değişikliği değil, sistemi değişikliği olduğunu söylediğini ancak gerçeklerin kendilerinden sakladığını ileri sürdü. 

"Mesele memleket meselesi"

Böke, 16 Nisan'da önlerine konulan sandıkta iktidar seçimi yapmayacaklarına dikkati çekerek, "Mesele memleket meselesi. Mesele bir iktidar meselesi değil. Özellikle son 2,5 yılda 80 milyon hep birlikte fakirleştik. Her birimiz sadede 2,5 yıl içinde bin 300 dolar daha fakiriz. Ayrıca son 2,5 yılda Türkiye'de 928 bin kişi işsiz kaldı. Mutlaka bir yakınınız, çocuğunuz ve komşularınız bu son 2,5 yıldaki fiili başkanlık yüzünden işsiz kaldı." dedi.

"Sizin fındığınızı yok sayanlara bir 'dur' deme fırsatınız var"

Meydandaki fındık üreticilerine de seslenen Böke, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizin fındığınızı yok sayanlara bir 'dur' deme fırsatınız var. Şimdi sizin hayırlarla fındığınıza, toprağınıza ve yarınlarınıza sahip çıkma fırsatınız var. Fındıklar sizde, hayırlar sandıkta olsun. Biz daha aydınlık, daha demokrat, daha özgür, toprağından çıkan yeşilin daha değerli olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz. Biz eğer milyonlar bugün meselenin memleket meselesi olduğunu anlar, bir eğer bugün milyonlar yarınlara sahip çıkmak için hayırları çoğaltırsak 17 Nisan'dan sonra hep beraber rahat bir nefes alacağız." 

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPSelin Sayek BökeUlubey Ilçesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Darbe değil' diyorsan Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun
'Darbe değil' diyorsan Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun
"Demokrasi hepimize lazım"
"Demokrasi hepimize lazım"
CHP kampanyasını Polatlı'da tamamlayacak
CHP kampanyasını Polatlı'da tamamlayacak
CHP'den TÜİK'e mektup
CHP'den TÜİK'e mektup
"Kararsız olanlar 'hayır' desin"
"Kararsız olanlar 'hayır' desin"
"Biz bir milletsek 'evet' de çıksa 'hayır' da çıksa saygı duyacağız"
"Biz bir milletsek 'evet' de çıksa 'hayır' da çıksa saygı duyacağız"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ