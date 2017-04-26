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"Bizi hukuka saygı göstermemekle itham ediyorlar"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, AKPM'nin kararıyla ilgili, "Bizi hukuka saygı göstermemekle, insan haklarına saygı göstermemekle, demokratik teamüllere uymamakla itham ederek gözetim altına alıyorlar." dedi.

"Bizi hukuka saygı göstermemekle itham ediyorlar"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, AKPM'nin kararıyla ilgili, "Bizi hukuka saygı göstermemekle, insan haklarına saygı göstermemekle, demokratik teamüllere uymamakla itham ederek gözetim altına alıyorlar." dedi.

26 Nisan 2017 Çarşamba 16:03
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"Bizi hukuka saygı göstermemekle itham ediyorlar"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halk oylamasının sonuçlarına yönelik Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı kararlara değinen Karamollaoğlu, "Bir referandum bitti, evet neticesi ilan edildi. Bu noktada tereddüt var mı, var. Ama ısrarla dedik ki kimse sokağa dökülmesin çünkü problemler sokakta çözülmez ancak mutmain olduk mu, onu söylememiz o kadar kolay değil" diye konuştu.

Kanunlara uymanın, bütün kurumlar için geçerli olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukuk devleti kanunlara uymakla sağlanır. Yoksa kanunların üzerinde yorum yapmak hiçbir kuruma fayda vermez, doğru da olmaz. Bundan dolayı maalesef YSK'nın aceleyle birtakım kararlar vermesine şaşırdık. YSK belgeler üzerinde karar vermeliydi. Arkadan ortaya atılan iddiaları gördüğümüz zaman da dehşete düştük. Bir referandum yapıldı, şu anda bu referandum hukuken geçerli olarak gözüküyor ama kimseyi mutmain etmedi."

AKPM'nin Türkiye kararına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karamollaoğlu, Türkiye'nin AKPM'nin kurucusu olduğunu belirterek, karara üzüldüğünü ifade etti.

Türkiye'de referanduma gidilirken bazı konular üzerinde daha güçlü olunacağı ve daha çabuk karar alınacağının ifade edildiğini belirten Karamollaoğlu, bunların hiçbirisinin gerçekleşmediğini savunarak, şöyle konuştu:

"Bizi hukuka saygı göstermemekle, insan haklarına saygı göstermemekle, demokratik teamüllere uymamakla itham ederek gözetim altına alıyorlar. Bu bizi incitiyor. Biz 'Avrupa Birliğinin bir parçası olmamız doğru değildir' dedik. Avrupa Birliği farklı bir medeniyeti temsil eder, Türkiye ise başka bir medeniyetin temsilcisidir. Medeniyetler esas itibarıyla değerler üzerine inşa edildiği için bizim Avrupa Birliği ile uyuşmamız mümkün olmayan birtakım noktalar vardır. Ancak Avrupa Birliği'nde olsun, Avrupa Konseyinde olsun bizim aslında kendimizi korumakla mükellef atfettiğimiz değerlere uymamakla itham etmeleri ve maalesef bu konuda da ellerinde birtakım delillerin bulunması bizi derinden yaralıyor."

"Gül'ün partinin başına geçeceği" iddiası

Bir gazetecinin "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Saadet Partisinin başına geçeceği" yönündeki iddiaları sorması üzerine Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bize gelen bir bilgi yok. Yalnız biz AK Parti'nin içerisinde bugüne kadar AK Parti'nin politikalarına destek veren arkadaşlarımızın, gördükleri bu yanlışlardan dolayı, öncelikle AK Parti içerisinde ciddi olarak bu işi düzeltecek bir tavra girmelerini temenni ederiz. Faydalı olur, hayırlı olur. Ancak bizim kucağımız herkese açık. Bizimle beraber bu sahada bizim üslubumuzla, kavga etmeden, dik durarak ülke meselelerinin çözümünde bize destek verirlerse elbette memnuniyet duyarız. Bu arkadaşlarımızla da her zaman görüşmeye hazırız ve görüşürüz de."

Karamollaoğlu, "Başa geçme konusu... Bu bizim tabanımızın, genel kongremizin vereceği bir kararla olur. Ama ben tekrar ifade ediyorum, Türk siyasetinde verimli çalışmalar yapan bütün arkadaşlarımızı, gerek AK Parti'nin içerisinde bulunanlar gerekse başka partilerin içerisinde bulunan arkadaşları biz aramızda görmekten büyük memnuniyet duyarız. Sayın Abdullah Gül görevi devraldığımda arayıp tebrik etmişti, kendisine iadeyi ziyarette bulunamadım bugüne kadar. İlerleyen günlerde ziyaret etmeyi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiTemel KaramollaoğluYSK
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