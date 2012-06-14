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Bize ulaşan proje olmadığını söyledim

Bakan Günay, Çamlıca'ya yapılması planlanan camiyle ilgili ''Ben sadece bu alanda, bizim bilgimiz içinde bir proje olmadığını söyledim'' dedi

Bize ulaşan proje olmadığını söyledim

Bakan Günay, Çamlıca'ya yapılması planlanan camiyle ilgili ''Ben sadece bu alanda, bizim bilgimiz içinde bir proje olmadığını söyledim'' dedi

14 Haziran 2012 Perşembe 14:50
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Bize ulaşan proje olmadığını söyledim
ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Japon Prens Tomohito Mikasa'nın vefatı nedeniyle Japon Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu. Büyükelçilikten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günay, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'ya bir cami yapılacağını açıklamıştı ancak siz daha sonra böyle bir projenin önünüzde olmadığına dair bir açıklama yaptınız. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz'' sorusu üzerine, Türkiye'deki bütün tarihi eserlere ayrımsız sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Tarihsel önemi, özelliği olan camilerin de yakın çevresini en iyi biçimde koruma, geliştirme ve bu eserleri geleceğe taşıma gayretinde olduklarını belirten Günay, şöyle konuştu:
''Elbette yeni camiler de yapılabilir. Ben sadece bu alanda şu anda bizim bilgimiz içinde bir proje olmadığını söyledim. Yeni camiler elbette yapılabilir. Ama aynı zamanda doğayı, öteki tarihsel varlıklarımızı da korumak gibi bir dikkatimiz var. Bu dikkat çerçevesinde bizi ilgilendiren bir alan varsa kentsel, sit ya da arkeoloji siti varsa bize, değilse tabiat varlıklarına gitmesi gerekir. Bu birimlerin bilgisi içinde bir proje olmadığını söyledim. Şu anda bize ulaşmış bir proje olmadığını söyledim.''
 

AA

Son Güncelleme: 14.06.2012 06:50
Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul Günay
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