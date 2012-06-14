Bize ulaşan proje olmadığını söyledim

Tarihsel önemi, özelliği olan camilerin de yakın çevresini en iyi biçimde koruma, geliştirme ve bu eserleri geleceğe taşıma gayretinde olduklarını belirten Günay, şöyle konuştu:
''Elbette yeni camiler de yapılabilir. Ben sadece bu alanda şu anda bizim bilgimiz içinde bir proje olmadığını söyledim. Yeni camiler elbette yapılabilir. Ama aynı zamanda doğayı, öteki tarihsel varlıklarımızı da korumak gibi bir dikkatimiz var. Bu dikkat çerçevesinde bizi ilgilendiren bir alan varsa kentsel, sit ya da arkeoloji siti varsa bize, değilse tabiat varlıklarına gitmesi gerekir. Bu birimlerin bilgisi içinde bir proje olmadığını söyledim. Şu anda bize ulaşmış bir proje olmadığını söyledim.''
AA