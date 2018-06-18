"Bize düşen bu insanların yurtlarına salimen dönmelerini sağlamak"

Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ile STK temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada "Bize düşen Suriye'de, Irak'ta iç karışıklığı sona erdirmek ve acı çeken bu insanların yurtlarına salimen dönmelerini sağlamak." dedi.

"Artık bedel ödemeyeceğiz"

Terörle mücadeleye ilişkin olarak, "Son iki yılda ortaya koyduğumuz terörle mücadelede büyük mesafeler katettik. Yurt içinde bütün terör yuvalarını dağıttık, elhamdülillah her karış toprağımız güvenli hale geldi, artık terör örgütü dağa yavrularımızı çıkaramıyor." ifadesini kullanan Yıldırım, "Çok bedel ödedik artık bedel ödemeyeceğiz. Geçmişten gelen ve ülkemize yakışmayan yasakları, haksızlıkları ortadan kaldırdık, her türlü ayrımcılığa ve inkar politikalarına son verdik." dedi.

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet de bölgedeki Kürt kardeşlerimizin konularıyla ilgili çok açılım yaptı fakat bu terör örgütü bunları gölgelemek için elinden geleni yaptı çünkü işler düzelirse onlara ekmek kalmıyor, piyasası tükeniyor, onun için ilk fırsatta yapılanları gölgelemek için şehirlerde, kırsallarda her yerde insanlara korku ve dehşet salmayı ihmal etmiyorlar."