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'Bize düşen Atatürk'ün hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmak'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bize düşen, Atatürk'ü ve hedeflerini dosdoğru anlamak ve bu hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalışmak ve üretmektir." dedi.

'Bize düşen Atatürk'ün hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmak'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bize düşen, Atatürk'ü ve hedeflerini dosdoğru anlamak ve bu hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalışmak ve üretmektir." dedi.

10 Kasım 2017 Cuma 13:33
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'Bize düşen Atatürk'ün hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmak'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, emin adımlarla, başarıyla geleceğe yürümektedir. Bize düşen, Atatürk'ü ve hedeflerini dosdoğru anlamak ve bu hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalışmak ve üretmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Kurtuluş ve kuruluşun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 79. yıl dönümünde, bir kez daha rahmet, minnet ve dua ile yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyetleri geçme hedefine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün daha güçlü yürüdüğünü belirten Bozdağ, mesajında şunları kaydetti:

"Atatürk'ün kurduğu ve bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugün dünden daha güçlüdür, yarın da bugünden daha güçlü olacaktır. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, emin adımlarla, başarıyla geleceğe yürümektedir. Bize düşen, Atatürk'ü ve hedeflerini dosdoğru anlamak ve bu hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalışmak ve üretmektir. Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği 'Cumhuriyete' de Atatürk'ün mirasına ve hedeflerine de biz sahip çıktık, sahip çıkıyoruz, sahip çıkacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
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