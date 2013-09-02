ANKARA



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, oturdukları koltuğa çoğunlukçu yöntemlerle gelenlerin kendilerine çoğulcu tavsiyelerde bulunamayacağını ifade ederek, "Parlamento açıldıktan sonra çoğulculuğu her alanda sağlamaya dönük çalışmalar yapacağız. Barolar Birliği seçimlerinin de barolardan gelen delegelerin seçimlerinin de çoğulcu yöntemle yapılması için öneri getireceğiz. Umarım sayın Başkan bu çoğulcu önerilerimize de destek verir" dedi.



Ergin, adli yıl açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Ergin, Feyzioğlu'nun başta Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay olmak üzere bütün kurumları ve siyaset kurumunu eleştirdiğini belirtti. Ergin, "Elbette eleştirir, değerlendirme yapar ancak bu değerlendirmeleri yaparken aynı zamanda kendimizi de bu değerlendirmelerin içerisine katmak durumundayız. Bütün kurumlar eleştirilerden nasibini aldı ama burada yılmaz, şaşmaz bir Barolar Birliği görüntüsü ortaya çıktı" diye konuştu.



Feyzioğlu'nun çoğulculuğa vurgu yapan, çoğunlukçuluğu eleştiren bir bakış açısı ortaya koyduğunu dile getiren Ergin, şöyle devam etti:



"Doğrudur, demokrasiler çoğulcu oldukları ölçüde kıymetlidirler. Ama sayın Barolar Birliği başkanı kendi oturduğu koltuğa çoğunlukçu bir seçim sistemiyle gelmiştir. 79 vilayette yapılan seçimlerde yüzde 50 oy alan liste, genel kurul delegelerinin tamamını alarak seçilmiştir ve çoğulculuğa asla kapı aralamayan bir sistemdir. Bu sistemin değiştirilmesi için girişim yapanlara karşı da çok büyük muhalefet ortaya koymaktadırlar. Dolayısıyla şunu ifade etmek istiyorum, kendileri oturdukları koltuğa çoğunlukçu yöntemlerle gelenler bu kürsülerden bize çoğulcu tavsiyelerde bulunma hakkına sahip değiller. Ayrıca konuşma kendi içerisinde değişik çelişkileri de barındırmakta. Bir yandan inanç özgürlüğünü savunduklarını ifade ederken diğer yandan Danıştay'ın avukatların başörtülü savunma yapabilmelerini sağlayan kararını da eleştirmekte ve gerekçesini hazmedemediklerini ifade etmektedirler. Buna benzer, konuşmanın kendi içerisinde değişik çelişkiler de var. Ama ben şunu ifade edeyim; biz parlamento açıldıktan sonra çoğulculuğu her alanda sağlamaya dönük çalışmalar yapacağız. Barolar Birliği seçimlerinin de barolardan gelen delegelerin seçimlerinin de çoğulcu yöntemle yapılması için öneri getireceğiz. Umarım sayın Başkan bu çoğulcu önerilerimize de destek verir."



Israrla önerilerini istedik



Bu düzenlemenin barolarla görüşülerek mi yapılacağının sorulduğu Ergin, şunları söyledi:



"Biz Adalet Bakanlığı olarak yıllardır, Sayın Feyzioğlu'ndan önceki değerli başkanlarla da görüşmelerimizde, bu avukatlık kanunun değiştirilmesi konusunda ısrarla kendilerinin önerilerini istedik ama Barolar Birliği maalesef şu ana kadar yeni bir avukatlık yasa tasarısını maalesef bir şekilde yasalaşmak üzere bizimle paylaşmadı. Küçük küçük talepleri oldu, 3 maddelik, 10 maddelik, 20 maddelik gibi değişiklik önerileri getirdiler ama yeni bir avukatlık yasası değişikliği konusunda ve özellikle barolardan yapılacak delege seçimlerinde çoğulcu yöntemlerle seçim konusunda şu ana kadar bize hiçbir Barolar Birliği yönetimi, herhangi bir öneri getirmemiştir."



Ergin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda değerlendirmesi olup olmadığı yönündeki soruya "Sayın başbakanımız bu konulara girmedi" karşılığını verdi.



Feyzioğlu'nun "Türk tipi başkanlık sisteminin otoriterleşmeyi hedeflediği" yönündeki sözlerinin anımsatılması üzerine de Ergin, "Ortada olmayan bir şey üzerinden varsayım yapıyor, ona değerlendirme yapmayacağım" dedi.



Feyzioğlu'nun "Mısır ile Gezi Parkı arasında benzerlik kurarak eleştiri yaptığının" ifade edilmesi üzerine Ergin, "Orayla bir bağlantı kurduğunu düşünmüyorum, sadece darbeleri olumsuz gösteren yaklaşımına ben de katılıyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin Mısır'daki darbe yönetimine koymuş olduğu tepkiye ilişkin yapmış olduğu tespite de katılıyorum" diye konuştu.



Ergin, Feyzioğlu'nun Balyoz, Ergenekon gibi davaları "kara leke" olarak değerlendirmesine yönelik soruyu yanıtlarken, "Tabii bu da çok yaman bir çelişki. Darbe yapanla, darbe yapma girişiminde bulunanla, darbeye muhatap olmuş, yargılanmış, idam edilmiş olanları aynı kefeye koyan bir bakış açısının ne denli sağlıklı olduğunu ben kamuoyunun takdirine sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.





AA