Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
114851
ALTIN
157.279
DOLAR
3.7667
STERLİN
5.0922
EURO
4.5119
Ronaldo 300 milyonu aştı
Ronaldo 300 milyonu aştı
TRT dizileri dünya ekranlarında
TRT dizileri dünya ekranlarında
Apple özür diledi
Apple özür diledi
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Potada derbi heyecanı
Potada derbi heyecanı

"Bizde çok adaylı demokratik süreçler işliyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, "Bizde birçok il ve ilçe kongresinde iki, üç ve dört adaylı demokratik süreçler işliyor. Bunu biz çok önemsiyoruz. Çünkü biz sosyal demokrat bir siyasi partiyiz. Bu bizim siyaset anlayışımızın gereğidir." dedi.

"Bizde çok adaylı demokratik süreçler işliyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, "Bizde birçok il ve ilçe kongresinde iki, üç ve dört adaylı demokratik süreçler işliyor. Bunu biz çok önemsiyoruz. Çünkü biz sosyal demokrat bir siyasi partiyiz. Bu bizim siyaset anlayışımızın gereğidir." dedi.

29 Aralık 2017 Cuma 14:33
0 Okunma
"Bizde çok adaylı demokratik süreçler işliyor"
banner84

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, partilerindeki kongre sürecine ilişkin, "Bizde birçok il ve ilçe kongresinde iki, üç ve dört adaylı demokratik süreçler işliyor. Bunu biz çok önemsiyoruz. Çünkü biz sosyal demokrat bir siyasi partiyiz. Bu bizim siyaset anlayışımızın gereğidir." dedi.

Bingöl, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Kahramanmaraş kongresinde yaptığı konuşmada, CHP'de yaklaşık 3,5 ay önce başlayan kongre sürecinin devam ettiğini belirtti.

Partilerinin il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından 13 Ocak'ta İstanbul il kongresi ile bu süreci sonlandıracaklarını ifade eden Bingöl, şunları kaydetti:

"Bugün ve yarın 20 il kongremiz gerçekleşecek. Bizim parti içi demokrasi anlayışımızın gereği, ilk aşamasından itibaren, demokratik süreci işletmek adına bir kongre takvimi işletiyoruz. İşte bizi diğer siyasi partilerden ayıran temel özelliklerden bir tanesi budur. Diğer siyasi partilerde yine bildiğiniz gibi tek adam anlayışı hüküm sürer. Orada demokratik süreç işlemez. O partilerin kongreleri adeta bir formaliteden ibarettir. Hiçbir yerde bir partilisi genel başkanlarının ve genel merkezlerinin önerdikleri ismin dışında aday olma cesaretini dahi gösteremez. Bizde ise birçok il ve ilçe kongresinde iki, üç ve dört adaylı demokratik süreçler işliyor. Bunu biz çok önemsiyoruz. Çünkü biz sosyal demokrat bir siyasi partiyiz. Bu bizim siyaset anlayışımızın gereğidir."

"Demokrasiyi çok ama çok önemsemeliyiz"

Parti içinde demokrasi hayata geçirildiğinde Türkiye'de de demokrasinin hayata geçeceğini vurgulayan Bingöl, şöyle devam etti:

"Demokrasinin işlemediği hiçbir ülkede, hiçbir toplulukta insan haklarından bahsedilemez. Demokrasinin işlemediği hiçbir ülkede özgürlükten bahsedilemez. Demokrasinin, tüm kuralları ile geçerli olmadığı ülkelerde baskı, dayatma, şiddet, ayrımcılık ve ötekileştirme vardır. Onun için demokrasiyi çok ama çok önemsemeliyiz. Bunu öncelikle kendi partimizde olabildiğince hayata geçirmek zorundayız. Zaten Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullara baktığımızda demokrasinin rafa kaldırıldığından dolayı büyük sorunlarla karşı karşıyayız."

Kongreye, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPNecip Fazıl Kültür MerkeziTekin Bingöl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP yönetimi FETÖ 'nün ağzıyla konuşmayı bırakmalı
CHP yönetimi FETÖ 'nün ağzıyla konuşmayı bırakmalı
"OHAL bir an önce sonlandırılmalıdır"
"OHAL bir an önce sonlandırılmalıdır"
"CHP'nin adayını destekleyebiliriz"
"CHP'nin adayını destekleyebiliriz"
"Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile iş birliği önemli"
"Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile iş birliği önemli"
"Cumhur ittifakında hedef güçlü bir yasama"
"Cumhur ittifakında hedef güçlü bir yasama"
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AK Parti Sözcüsü Ünal: Bu millet sizi affetmeyecek
AK Parti Sözcüsü Ünal: Bu millet sizi affetmeyecek
Bozdağ'dan CHP'ye Aldan için disiplin hukuku çağrısı
Bozdağ'dan CHP'ye Aldan için disiplin hukuku çağrısı
"CHP'nin MHP'ye saldırması pişkinliğin fotoğrafıdır"
"CHP'nin MHP'ye saldırması pişkinliğin fotoğrafıdır"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ