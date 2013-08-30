ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yeni Çiftlik Bulvarı'nın açılış töreninde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz teneke çalan bir gençlik aramıyoruz. Biz, tencere tavacı bir gençlik de aramıyoruz. Biz okuyacak, düşünecek ve Türkiye'nin istikbaline taş koyacak, taş koyacak, duvarlarımızı örecek, Türkiyemizi yeniden inşa etmede ter dökecek bir gençlik arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir yere bir tane ağaç diktiniz mi?

"Ey geziciler 10 tane ağaçla başladınız değil mi, acaba hayatta bir yere bir tane ağaç diktiniz mi?" diye seslenen Başbakan Erdoğan, "Buyurun her tarafta biz ağaçlar dikiyoruz, yeşille ülkemizi ve insanımızı buluşturuyoruz. Acaba ey anamuhalefetin temsilcileri siz nerede neyi dikiyorsunuz? Dedikodudan başka, iftiradan başka bu güzel insanlarımızın arasına nifak tohumu dikmekten başka ne yapıyorsunuz" şeklinde konuştu.