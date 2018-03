MALATYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" açıklamasına ilişkin, ""Biz sırtımızı millete dayıyoruz. Bunu 13 yıldır tüm dünya biliyor, Türkiye biliyor, HDP de bilsin. Millete sırtını dayadıkları anda iktidar olmaya aday olurlar" diye konuştu.



Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanlığı ziyaretinde, AA muhabirine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



AK Parti Genel Merkezinde yaptıkları bayramlaşma törenlerinin bayram havasında geçtiğini, muhalefet milletvekillerinin ve siyasi partilerin söylemlerinde bayram neşesi olduğunu ifade eden Çalık, her siyasi partiden kendi kanaatlerini, görüşlerini aldıklarını ve istişarelerde bulunduklarını anlattı.



7 Haziran Genel seçiminin üzerinden 40 günün üzerinde zaman geçtiğini hatırlatan Çalık, bu süre zarfında başta Başbakan Ahmet Davutoğlu olmak üzere, iyi niyetlerini ve samimiyetlerini tüm Türkiye'ye gösterdiklerini ifade etti.



CHP, MHP ve HDP'yle yapılan koalisyon görüşmelerine değinen Çalık, AK Parti'nin milleti hükümetsiz bırakmamak için tüm siyasi partilere eşit mesafede yaklaştığını aktardı.



Çalık, bu eşit mesafeyi tüm partilere gösterirken tabanlarının ve teşkilatlarının sesine kulak verdiklerini, milletin mesajını da aldıklarını kaydetti.



Bu samimiyetle önce ortak bir hükümet kurmak istediklerini anlatan Çalık, "Bunu Sayın Başbakanımız daha önce de söyledi. Biz hükümet ortağı olabiliriz, muhalefet olabiliriz ama her an her dakika da erken seçime hazırız. Yarın erken seçim denirse en hazır parti AK Parti'dir, AK Parti teşkilatlarıdır. Erken seçime hazır olduğumuzu da tüm Türkiye'nin bilmesi gerekir. Bir erken seçimde tek başına iktidarı yakalayacak bir oranı ve milletvekili sayısını çıkaracağımızı da şu an yapılan tüm anketler göstermektedir" diye konuştu.



Yüksekdağ'ın açıklamaları



HDP'in özellikle dün söylediği cümlelerin çok manidar olduğunu dile getiren Çalık, şöyle devam etti:



"HDP Eş Başkanı Yüksekdağ, 'biz sırtımızı kime dayadık herkes biliyor' demiş, AK Parti'nin kime sırtını dayadığını sormuş? Biz sırtımızı millete dayıyoruz. Bunu 13 yıldır tüm dünya biliyor, Türkiye biliyor, HDP de bilsin. Millete sırtını dayadıkları anda iktidar olmaya aday olurlar. Türkiye partisi olurlar. Ama sırtlarını terör örgütüne yaslarlarsa, sade terör örgütünün partisi olurlar ve sadece onun uzantısı olurlar."



Anayasa Mahkemesinin dershane kararı



Çalık, Anayasa Mahkemesi'nin dershanelerle ilgili verdiği kararın hem zamanlamasının hem de kararının çok manidar olduğuna dikkati çekti.



Bunu çok iyi analiz etmek gerektiğini kaydeden Çalık, şunları söyledi:



"Dershanelerle ilgili verilen kararın neticesi, şu anda dershaneler ile ilgili herhangi bir kanunun olmadığıdır. Şunu herkesin çok iyi bilmesi gerekir ki Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın yapmış olduğu açıklamadakiler gibi, ne öğrencilerimiz ne de velilerimiz asla mağdur edilmeyecek. Şundan da herkesin emin olması gerekir ki dershanelerle ilgili süreç tamamen kapatılmıştır. Bizim Meclis'ten çıkarmış olduğumuz yeni yasayla birlikte mevcut daha önceki dershanelerle ilgi kanun tamamen boşluğa düşmüş vaziyettedir. Anayasa Mahkemesi'nin bizim çıkardığımız yasayı iptaliyle birlikte dershanelerle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla düzenlemesi bulunmayan bir konuyla alakalı olarak da yorum hiç kimsenin yapmaması gerekir. Sonuç itibariyle de dershanelerin kapatılacağını da herkesin çok net bilmesi gerekir."