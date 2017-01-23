KAYSERİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, prensipte başkanlık sistemine karşı olmadıklarını belirterek, "Herhangi bir başkanlık sistemine de 'evet' diyecek halimiz yok. Nasıl bir başkanlık? Demokratik bir başkanlık mı yoksa istediği zaman ensesinde boza pişirecek, demir yumruk olacak bir başkanlık mı?" dedi.

Karamollaoğlu, Kayseri'de Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKOM) tarafından bir restoranda düzenlenen programda, Türkiye'de artan oranda kırsaldan kentlere göç yaşandığını, bunun da en önemli sebebinin sınırlı iş alanları olduğunu belirtti.

Türkiye'de son 15 yılda yaptığı yatırımların istihdamı artırmaya yönelik olmadığını savunan Karamollaoğlu, ülkede sanayileşmenin ihmal edilmesinden dolayı göçün ve işsizliğin arttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bu konudaki kararımızı belirttik, öyle alel usul tepki koymak için değil. Bu kanun gündeme geldiği günden itibaren bizi endişe kapladı. Biz, prensip olarak başkanlık sistemine karşı değiliz ama herhangi bir başkanlık sistemine de 'evet' diyecek halimiz yok. Nasıl bir başkanlık? Demokratik bir başkanlık mı yoksa istediği zaman ensesinde boza pişirecek, demir yumruk olacak bir başkanlık mı? 'Efendim, bizim başkanın demir yumruğu yok ki, şahıslara göre kanunlar çıkmaz ki.' Yarın o gider, demir yumruğu olan birisi gelir. Onun için ilk defa bu fikirlerimi sayın Cumhurbaşkanına ilettim. Cumhurbaşkanı da dahil bugün iktidarda bulunanlar bizim arkadaşlarımız, severiz ama hatalarını da söylemeden edemeyiz. Dost acı söyler."

"15 Temmuz da aslında planlanmış bir terör hadisesi"

Türkiye'nin başında yıllardır terör belası bulunduğunu, 15 Temmuz'un da planlanmış bir terör hadisesi olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, "Bizim bugün bir terör belamız var. Bunu göz ardı edemeyiz. 15 Temmuz da aslında planlanmış bir terör hadisesi. Allah muhafaza etti. Bu hadise nasıl meydana geldi, bu hadisenin meydana gelmesinden devletin bütün organları nasıl bihaber oldu, buna bir türlü akıl erdiremiyorum. Yargıda, emniyette, askerde, sağlıkta devletin tüm kademelerinde varlarmış. Nasıl görememişiz, nasıl farkına varamamışız. Bugün hükümet bunu kabul etti, bu güzel bir şeydir. Tedbir almaya çalışılıyor." değerlendirmesinde bulundu.