BİNGÖL - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, koalisyon görüşmelerine ilişkin, "Bizim öyle kırmızı, mavi çizgilerimiz söz konusu değildir. Biz milletin ve ülkenin menfaatlerini önümüze koyuyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Bakan Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Törende partililere hitaben konuşan Yılmaz, bayramın önemine değinerek, bayramların aynı zamanda ihtilafların ortadan kalktığı, birliğin beraberliğin yaşandığı günler olduğunu söyledi.

Bakan Yılmaz, kurulacak hükümetin uzlaşmaya dayalı olacağına işaret ederek, henüz tam olarak müzakerelerin yapılmadığını, sadece ön müzakerelerin başladığını aktardı.

Partilerin birbirlerini anlamasının ardından asıl müzakerelere geçilip, geçilmeyeceğine ilişkin kararın verileceğini kaydeden Yılmaz, o kararın ardından çok daha detaylı bir şekilde tüm politikaların ele alınacağını ifade etti.

Yılmaz, AK Parti'nin çok hazırlıklı olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz tek tek bütün partilerin ne söylediğini, hangi politika dokümanlarında ne olduğunu çıkardık. Kendi politika belgelerimizle mukayeselerini yaptık. Dolayısıyla AK Parti usul konusunda da muhteva konusunda da hazırlıklı. Önümüzdeki süreçte çok sağlıklı bir şekilde bu görüşmeleri yapacağız. Biz hiçbir zaman kırmızı çizgilerden bahsetmedik. Bizim öyle kırmızı, mavi çizgilerimiz söz konusu değildir. Biz milletin ve ülkenin menfaatlerini önümüze koyuyoruz. 'Her şeyi yaparız' demiyoruz. Bizim de ilkelerimiz, politikalarımız, değerlerimiz ve hedeflerimiz var. Bu çerçeve içinde bu görüşmeleri yapacağız. Olumlu neticelendirilirse bir hükümet ortaya çıkacak ve ülkeyi bu şekilde yöneteceğiz."

Yılmaz, yeni hükümet kurulmamasının dünyanın sonu olmadığını, partilerin işi çözmemesi halinde milletin işi çözeceğini söyledi.